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        Haberler Ekonomi Borsa Orta Doğu gerilimi Avrupa borsalarına yansıdı - Borsa Haberleri

        Avrupa borsaları Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle düşüşle kapandı

        Avrupa borsaları, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 19:43 Güncelleme: 13.06.2025 - 19:43
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        Orta Doğu gerilimi Avrupa borsalarına yansıdı
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        Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,89 düşüşle 544,94 puana indi.

        Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,07 azalarak 23.516,23 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 değer kaybederek 7.684,68 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,28 düşerek 39.438,75 puana geriledi.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,39 düşüşle 8.850,63 puana indi.

        Avro/dolar paritesi TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,181 değer kaybederek 1,156 seviyelerinden işlem gördü.

        Avrupa piyasalarında, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanması, ABD-Çin görüşmelerinin sağladığı iyimserliği gölgede bırakırken, gerilimin daha da artacağına yönelik endişeler risk algısını yükseltti.

        ABD'nin en önemli ticaret ortağı Çin ile kalıcı bir anlaşma sürecine girmesi ve diğer ülkelerle uzlaşma sağlanacağına yönelik artan beklentiler pay piyasalarını desteklerken, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrasında yatırımcılar jeopolitik risklere odaklandı.

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