OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
17 Mart tarihinde başlayan Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3 bin 477 personel alımı başvuruları 28 Mart'ta sona erdi. Belirtilen tarih aralığında başvurularını tamamlayan adaylar, başvuru sonuçları için gözünü OGM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Başvuru şartları taşıyan adaylar, yapılan değerlendirmelerin ardından söz konusu birimlere KPSS puanı esas alınarak yerleşecek. Peki, "OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 OGM personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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OGM personel alımı başvuru sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. OGM, Merkez ve taşra birimlerinde görevlendirmek üzere 'Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri, Şoför, Operatör' gibi kadrolara 3 bin 477 personel alımı gerçekleştirecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından, sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, "OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
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OGM PERSONEL ALIMI 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Orman Genel Müdürlüğü, personel alımı değerlendirme işlemleri devam ediyor. Müracaat eden adayların şartları sağlayıp sağlamadığı tespit edilirken KPSS puan üstünlüğüne göre yerleştirmeler yapılacak. OGM personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı.
OGM personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuçların mayıs ayını sonu haziran ayının ilk haftası gibi açıklanması bekleniyor.
Sonuçlar ogm.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak.
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OGM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
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OGM 3477 PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARDA OLACAK?
OGM, 3 bin 477 kadoyu destek personeli görevi için açtı. Farklı şehirlerde görevlendirilecek personellerin görev tanımları şöyle;
Destek personeli (Temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri)
Destek personeli (Şoför, operatör)
Destek Personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri)
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1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.),
3. Son başvuru tarihi itibariyle 22 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak.
Destek personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri) olarak istihdam edilecekler aşağıda belirtilen hizmetleri yürütecektir;
• Hizmet birimlerinin temizlik hizmeti ile ilgili verilen işleri yapmak.
• Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak.
• Görevlendirildikleri birimlerin bürolarında fiziksel veya elektronik ortamda evrak derleme, düzenleme, taşıma ve arşivleme işlerini yapmak.
• Görevlendirildikleri birimlerde yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.