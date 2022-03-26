Heyelanda yıkılan evden son anda kurtuldular

İlçeye bağlı Güzelyalıköy Mahallesi’nde sabah saatlerinde kar yağışının etkisiyle yumuşayan toprak kayarak heyelan meydana geldi. Heyelanda, 3 bina ve 1 ahır yıkıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Heyelan anında yıkılan evlerden birinde yanan soba nedeniyle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alırken, AFAD ekipleri de çevrede inceleme çalışması başlattı.
Heyelan nedeniyle 3 yapının risk oluşturduğunu belirleyen yetkililer, evlerde yaşayan vatandaşları tahliye etti.
Heyelan 3 büyükbaş hayvan ve 1 köpeğin ölümüne sebeb oldu.
Evleri yıkılan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamazken, bölgede bazı mezarların da kaydığı gözlemlendi.
SON ANDA KURTULDULAR
Heyelanda evi yıkılan Sezgin Sönmez (22), duvarlarda oluşan çatlama seslerini duyması üzerine, evde bulunan komşusunun oğlu Yusuf Keskin’i (4) alıp, dışarı çıktı.
Sönmez, koşarak dışarıya çıktığı ve saniyeler içinde tek katlı evinin yıkıldığı anları, cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Görüntüde, koşarken görüntü çeken Sönmez’in ‘korkma, oğlum korkma, Allah’ dediğinin duyulduğu ve evin saniyeler içinde yıkılıp, çevreyi toz bulutunun kapladığı görülüyor.
‘SANİYELER İÇİNDE EVLER TOPRAĞA KARIŞTI’
Heyelanı gören mahalleli Abdurrahman Demir (64), sabah uyandığında komşularına ait evin üst kısmında bulunan bahçede yarıklar gördüğünü belirterek, “Sabah saat 08.00 sıralarında yataktan kalktım. Evimizin yanındaki başka evin üstünde bulunan bahçede 5-6 metrelik bir yarık gördüm. Çökme falan hiçbir şey yoktu. Bunun üzerine ben ev sahiplerini aramaya başladım. Cep telefonuyla onlara ulaşmaya çalıştım. Ancak kimseye ulaşamadım. Bir komşumun çarşıya gittiğini ve eşinin evde olduğunu öğrendim. Onun eşine ulaşmak için dışarı çıktım. Bu sırada evden Sezgin ve Yusuf adındaki çocuklar kaçtı. O anda evler yıkıldı. Saniyeler içinde evler toprağa karıştı. Daha sonra mahallenin azasını aradım. Ona heyelan olduğunu haber verdim” dedi.
‘CANLARINI KURTARMIŞLAR’
Heyelanda evini ve hayvanlarını kaybeden Erol Türkmen de, “İşim olduğu için Ordu merkeze gittim. Daha sonra heyelan olduğunu söylediler. Geldim baktım; benim evim, komşumun evi, amcamın evi onların hepsi toprak altında kaldı. İneklerim vardı onlar telef oldu. Bir tane köpeğimiz vardı o da öldü. Torunum komşumdaydı. Oraya gitmişti. Eve taş vurmuş. Onlar komşumun çocuğuyla birlikte kaçmışlar. Canlarını kurtarmışlar” diye konuştu.
Hanife Türkmen ise, “Kaynatamın yanına gitmiştim. Yanımdaki torunumu da komşuya bırakmıştım. Sesi duyduklarında kaçarken evler yıkıldı” dedi.
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