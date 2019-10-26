Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen İmar Denetçisi Eğitimi'nde konuştu. Bakan Kurum halihazırda 1100 olan imar denetçisi sayısının eğitimlerin ardından 2100'e çıkacağını ve denetçilerin 81 ilde göreve başlayacağını duyurdu.

İmar uygulamalarını sıkı şekilde takip etmek zorundayız diyen Bakan Kurum, "İstanbul’da 100’ün üzerinde imar denetçimiz olacak. Ankara, İzmir gibi metropollerde şehrin ihtiyaçlarına göre denetçilerimiz olacak. İmar denetçilerimiz nerede kaçak yapılaşma varsa orada olacaklar ve tespitleri yapacaklar. Bodrum’da olduğu gibi yıkım süreçlerini gerçekleştireceğiz. Kaçak yapılaşmaya asla ve asla göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum yaptığı açıklamada şu an yüzde 9 olan "korunan alan" için hedefin yüzde 17 olduğunu vurgulayarak 35 ildeki korunan alanlarda kaçak yapı tespit çalışmalarının sona erdiğini söyledi.

Yapılan tespitler sonucu ise İmar Barışı'na aykırı 4 bin kaçak yapıdan 423 tanesini yıkıldığı açıklandı.