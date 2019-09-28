Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bodrum'daki villa, rezidans ve otel inşaatlarındaki kaçak yapılar ile ilgili açıklama yaptı.

Kurum, "Biz geldiğimizde 108 bağımsız bölüm vardı. 54 bağımsız bölüm yıkılacak. Doğal yapıya zarar veren, bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak. Bunların hepsinin tespiti yapıldı. Yüklenici firmaya bildirildi. Onlar da sırayla bu tespitler doğrultusunda hem kaçak yapıların yıkılmasını hem de deniz dolgusu, hafriyat dolgusu, izinsiz iskele alanları gibi yapıların yıkımlarını gerçekleştirecek." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki heyet geçen ay Bodrum’da kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayı ve çevre temizliğine ilişkin denetim yapmıştı. Denetimler sonrası 8 projede 1611 konut ve 4 otel inşaatının durdurulduğunu belirterek imara ve yapı ruhsatlarına aykırılıkların giderilmesi için firmalara 1 ay süre verilmişti.