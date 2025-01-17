Onkolojide 3T Yarışması ile kanser tedavisinde yeni çözümleri

TEKNOFEST 2025 Teknoloji Yarışmaları kapsamında, onkoloji alanında çığır açacak olan bu yarışma, genetik mühendisliği, biyoteknoloji ve yapay zeka gibi modern teknolojilerin sunduğu fırsatları kullanarak onkolojik problemlere yönelik etkin ve inovatif çözümler üretmek isteyen katılımcıları bekliyor. Bu yılki tedavi hedefi “Akciğer Kanseri” olarak belirlenen yarışmada adaylardan; Genetik ve Epigenetik Yaklaşımlar: CRISPR ve benzeri gen düzenleme teknolojileri ile epigenetik düzenleme yaklaşımları, Hücresel ve Moleküler Tedaviler: İmmünoterapi, akıllı ilaçlar, tümör hedefli antikorlar, CAR-T hücre tedavileri ve transgenik Doğal Öldürücü (NK) hücreler gibi ileri moleküler tedaviler, Yapay Zeka Destekli İlaç Geliştirme Çözümleri: Yapay zeka uygulamalarıyla kişiselleştirilmiş ve kansere spesifik hedeflerin tespiti, biyobelirteç tabanlı ilaç geliştirme süreçleri ve Terapötik Kanser Aşı Teknolojileri: RNA ve DNA bazlı tedavi yöntemleri ile yeni nesil kanser aşı teknolojileri alanlarında çalışmalar bekleniyor.

“ONKOLOJİDE 3T YARIŞMASI" İLE KANSER TEDAVİSİNDE YENİ BİR ÇAĞ

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“Onkolojide 3T Yarışması”, geleceğin tedavi teknolojilerini bugünden şekillendirmek için bilim insanlarını ve öğrencileri bir araya getirecek. Özellikle akciğer kanseri gibi hayati önem taşıyan bir alanda, yaratıcı çözümler ve yenilikçi fikirlerle fark yaratmayı amaçlayan yarışmaya, Türkiye ve yurtdışında eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri takım üyesi olarak katılabilecek. Doktora mezunları ise yalnızca takım danışmanı olarak projelerde yer alabilecek. Dereceye girenler toplamda 600 bin TL’lik para ödülünün sahibi olacak. Son katılım tarihi 20 Şubat 2025 olan yarışmaya başvurular mth.tc/Onkolojide3T internet adresi üzerinden yapılacak.