Toplumda üstlendikleri bu rol onları aşağı bir sınıfa ait yapıyordu. Kilise de onları hoş karşılamıyordu ve hayatlarını daima dikkatli olarak yaşamak zorundaydılar.

Zaman geçtikçe günah yeme ritüelleri azaldı ve giderek daha nadir hale geldi. Toplumlar modernleştikçe ve dini inançlar değiştikçe, uygulama yaygınlığını kaybetti.

Kaynak: All That Interesting ve History Of Yesterday