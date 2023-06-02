Günah yiyen, "Şimdi sana rahatlık ve huzur veriyorum, sevgili insan. Sokaklardan aşağı ya da çayırlarımıza gelmeyin ve senin huzurun için kendi ruhumu rehine veriyorum. Amin" derdi.

Bu tuhaf gelenek bireylerin ve toplulukların ölümün duygusal ve psikolojik etkisiyle başa çıkmaları için bir yol sunuyordu. Bu ritüeli gerçekleştiren kişiler ise genelde toplumdan dışlanırdı. Aslında günah yiyici denilen mesleği icra edenler; fakir veya alkolik insanlardan oluşuyordu. Yani hepsi, para için her şeyi yapabilirdi.