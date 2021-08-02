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Twitter Kurucusu Jack Dorsey'in CEO'su olduğu Square dev bir satın almaya imza atıyor. Square Avustralya merkezli ödeme sistemleri firması Afterpay'i 29 milyar dolara satın alacağını duyurdu.

Gerekli onayla alındığında söz konusu işlem Avustralya tarihinin en büyük satın alması olacak. Afterpay, ülkesinde uygulamaları aracılığıyla sunduğu 'şimdi al, sonra öde' hizmetiyle tanınıyor. 2015 yılında kurulan Afterpay'in platformundan 100.000 satıcı yararlanıyor. Platformu 16 milyon kişi kullanıyor.

Satın almayla ilgili açıklamada bulunan Jack Dorsey "İşimizi finansal sistemi daha adil, ulaşılabilir ve kapsayıcı bir hale getirmek üzerine kuruyoruz. Afterpay markası bu prensiplerle aynı çizgide" ifadelerini kullandı.