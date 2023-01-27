Ocak ayı enflasyon rakamları için Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'ten gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. 2022 yılı Temmuz ve Aralık ayı enflasyon rakamları ile memur ve emekli zammı oranları belirlenirken gözler 2023 yılının ilk enflasyon rakamına çevrildi. Merkez Bankası tarafından yayınlanan beklenti anketi ile 12 aylık enflasyon beklentisi belli oldu. İşte, Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı...