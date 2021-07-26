O kentte korkutan görüntüler!

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık koronavirüs risk haritasında vaka sayısı 100 binde 117,79, aşılama oranı ise yüzde 40 olan Diyarbakır'ın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki haritada rengi kırmızıya döndü.
DHA'nın haberine göre, aşılama oranı düşük olan maske ve sosyal mesafenin unutulduğu kentin pandemi hastanesinde de gece boyunca hareketlilik yaşandı. Her gün yaklaşık bin kişinin geldiği Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nin PCR kabini önünde metrelerce kuyruk oluştu. Kentte yeniden tırmanışa geçen salgında Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki klinikte 70, yoğun bakımda 24 kişi tedavi görürken, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde klinikte 9, yoğun bakımda ise 5 kişi, Kadın Doğum Hastanesi'nde de klinikte 6'sı kadın 2'si çocuk olmak üzere 8 kişi tedavi görüyor.
TÜM KATLARDA IŞIKLAR YANIYOR
Koronavirüsle mücadelede kentin en büyük pandemi hastanesi olan 11 katlı 650 yatak kapasiteli Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nin dün gece neredeyse tüm katlarının ışıklarının yandığı görüldü. Hastane önünde de PCR testi bekleyenler kuyruklar oluştu.
'YENİDEN YÜKSELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ'
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç, PCR test kuyruğunun sebebinin özellikle Diyarbakır'da son süreçte aşılamaya talebin az olmasından kaynaklandığını söyledi. Salgının yükseldiğine dikkat çeken Dr. Karakoç, şunları söyledi:
"Diyarbakır'da özellikle aylardır her vatandaşa şunu söylüyoruz. Mutlaka aşınızı yaptırın, özellikle bu süreçte sizin hastaneye yatmanızı en önemlisi de ölümden koruyan en büyük koruyucu silahımız. Ama ne yazık ki yanlış algılar ve bilgilendirmelerden dolayı aşıya ciddi bir talep göremiyoruz. Toplum arasında özellikle kısıtlama ve tedbirlerin de kaldırılmasıyla birlikte insanlar tamamıyla her şeyi unuttular. Maske ile mesafe ve temizlik kuralı devre dışı kaldı. Dolaysıyla temas arttığı için hastalık oranı tekrar yeniden yükselmeye başladı. Bizim hastanemizde özellikle yoğun bakımda yüzde 40, servislerde de yüzde 55-60 oranında yatak doluluk oranları yükselmeye başladı. Hem acil serviste hem de sürüntü alanında insanların ciddi bir şekilde başvurusu var. Hastalığın yeniden nüksettiğini ve yükseldiğini görüyoruz. Herkesten şu ricamızı tekrarlıyoruz. Lütfen aşınızı yaptırın ve kurallara uymaya devam edin. Hastalık henüz sonlanmadı ve bu hastalığın yeni yeni varyantları oluşuyor. Bu varyantlardaki oluşumun en büyük sebepleri de aşısız insanlar arasında virüsün yapı değiştirerek yeni mutasyonlara uğramasıdır. Aşılı kişilerde virüsün mutasyona uğrama ihtimali yok. Dolaysıyla insanlarımızın aşılanarak teması kesmeleri bu süreçte bize destek çıkmasını istiyoruz. Bizim hastanemizde yaklaşık bin test yapıyoruz. Diyarbakır genelinde 2 bin 500 civarında test yapıyoruz. Diyarbakır'da vaka sayısı pozitif artıyor. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız aşılarını yapsınlar. Kurallara uymaya devam etsinler. Aşı oranında şu an yüzde 40 seviyelerindeyiz. Bizim zaten toplum içerisinde yüzde 65 ve 75 civarındaki banda ulaşırsak toplumsal bir bağışıklığı oluşturmuş olacağız."
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!