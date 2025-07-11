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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim NVIDIA ülke ekonomilerini geride bıraktı - Teknoloji Haberleri

        NVIDIA ülke ekonomilerini geride bıraktı

        Çip devi NVIDIA, Temmuz 2025'te 4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak teknoloji sektöründe tarihi bir başarıya imza attı. Yapay zeka (AI) çip pazarındaki dominasyonu ve Wall Street'teki teknoloji rallisiyle desteklenen bu yükseliş, şirketin küresel etkisini bir kez daha kanıtladı. IMF verilerine göre, NVIDIA'nın piyasa değeri Birleşik Krallık, Fransa, Türkiye ve Güney Kore gibi ülkelerin nominal GSYİH'sini geride bırakırken, ChatGPT gibi AI hizmetlerini güçlendiren çip teknolojileriyle veri merkezleri, robotik ve yeni nesil hesaplama platformlarında liderliğini pekiştirdi. ABD-Çin ticaret gerilimlerinin yumuşaması ile Çinli AI oyuncularına çip erişimi yeniden canlanırken, şirketin 200 milyar dolarlık gelir projeksiyonu ve yüzde 70'lik brüt kâr marjı, AI devriminin uzun vadeli olduğuna olan yatırımcı güvenini yansıtıyor. Ayrıca, 'egemen AI' geliştirme yarışında hükümetler ve büyük teknoloji firmaları için stratejik bir ortak haline gelen NVIDIA, AI'nin yalnızca geleceği değil, aynı zamanda ekonomik gücün de yeni öncüsü olduğunu ortaya koyuyor. Habertürk Teknoloji Editörü Cem Özenen yazdı

        Giriş: 11.07.2025 - 09:46 Güncelleme: 11.07.2025 - 09:46
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        NVIDIA ülke ekonomilerini geçti!
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        Çip üretiminin öncü ismi NVIDIA, Temmuz 2025’te tarihindeki en büyük sıçramayı gerçekleştirerek 4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Bu eşik, şirketi Apple ve Microsoft gibi teknoloji devleriyle aynı lige taşıdı ve Wall Street’teki teknoloji hisselerine olan güveni bir kez daha teyit etti. Yapay zeka çip pazarındaki üstünlüğüyle dikkat çeken NVIDIA, küresel AI talebinin artmasıyla birlikte veri merkezlerinden otonom sistemlere kadar geniş bir yelpazede etkili bir rol oynuyor.

        Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Nisan 2025 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’na dayanan veriler, NVIDIA’nın piyasa değerinin Birleşik Krallık (3,84 trilyon dolar), Fransa (3,21 trilyon dolar) ve Güney Kore (1,79 trilyon dolar) gibi ülkelerin nominal gayrisafi yurtiçi hasılasını (GSYİH) aştığını gösteriyor. Bu durum, teknoloji şirketlerinin ekonomik güçteki yükselişini gözler önüne seriyor.

        Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti
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        AI PATLAMASIYLA YÜKSELEN DEĞER

        NVIDIA, yapay zeka devriminin merkezinde yer alıyor. ChatGPT gibi popüler AI modellerini destekleyen çip teknolojileri, şirketi veri merkezleri, robotik sistemler ve gelecek nesil hesaplama platformlarında rakipsiz bir konuma taşıdı. Analistler, NVIDIA’nın 200 milyar dolarlık gelir projeksiyonunun, şirketin AI altyapısındaki yatırımlarının meyve vermeye başladığını gösterdiğini belirtiyor. Ayrıca, yüzde 70’lik rekor brüt kâr marjı, NVIDIA’nın maliyet avantajı ve ürün kalitesiyle pazarda nasıl bir üstünlük sağladığını ortaya koyuyor.

        Bu güçlü finansal göstergeler, yatırımcıların AI çip talebinin önümüzdeki yıllarda da artacağına olan inancını pekiştiriyor. Şirketin son dönemde tanıttığı yenilikçi çip serileri, bu yükselişte kritik bir rol oynayarak rekabet avantajını daha da artırdı.

        KÜRESEL EKONOMİDE YENİ BİR GÜÇ

        ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin son dönemde yumuşaması, NVIDIA için yeni fırsat kapılarını araladı. Çinli yapay zeka firmalarının ABD menşeli teknolojilere erişimindeki kısıtlamalar gevşetilirken, NVIDIA bu pazarda yeniden etkili bir oyuncu haline gelebilir.

        Bu gelişme, şirketin küresel çip talebinde daha büyük bir pay almasına olanak tanıyabilir. Öte yandan, dünya genelinde "egemen AI" geliştirme yarışı hız kazandı. Hükümetler, ulusal güvenlik ve teknolojik bağımsızlık hedefleriyle AI altyapılarına yatırım yaparken, büyük teknoloji firmaları da bu alanda inovasyon yarışına katıldı. NVIDIA, bu stratejik ortamda hem devletler hem de dev teknoloji şirketleri için vazgeçilmez bir tedarikçi konumuna yükseldi.

        Örneğin, ABD ve Avrupa’daki bazı hükümetler, NVIDIA’nın çip teknolojilerini ulusal AI projelerinde kullanmak için iş birliği görüşmeleri yürütüyor. Bu durum, AI’nin ekonomik ve politik güçte yeni bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor.

        GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER

        Analistler, NVIDIA’nın bu yükselişinin yalnızca bir başlangıç olabileceğini belirtiyor. Şirketin Ar-Ge yatırımları ve yenilikçi ürünleriyle AI ekosistemindeki liderliğini sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan, küresel tedarik zinciri zorlukları ve olası yeni ticaret kısıtlamaları gibi riskler de gündemde. Yine de, NVIDIA’nın bugünkü başarısı, yapay zekanın 21. yüzyılın ekonomik ve teknolojik sınırlarını yeniden şekillendirdiğini ortaya koyuyor. 10 Temmuz 2025 itibarıyla, saat 16:31’da (+03 zaman dilimi), NVIDIA hisseleri rekor seviyelere yakın seyrediyor ve piyasa gözlemcileri, şirketin bu trendi sürdürebileceğine dair iyimser tahminlerde bulunuyor.

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