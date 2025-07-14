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        Haberler Ekonomi Otomobil Nissan e-Power teknolojisini yeniledi - Otomobil Haberleri

        Nissan'ın 1200 km menzil sunan yeni 'e-Power'ı Eylül'ü bekliyor

        Nissan, dört yıl önce piyasaya sunduğu 'kendine özgü' hibrit motorunu yeniledi. İspanya'daki Ar-Ge merkezinde yakından görme imkanı bulduğumuz yeni güç ünitesi, artık daha sessiz, daha verimli ve daha çevreci. Motoru geliştiren ekip tarafından yapılan açıklamaya göre, 1200 km'ye kadar menzil vaad eden yeni motor, kabin içindeki gürültüyü de azaltmış durumda. Nissan AMIEO Bölge Araştırma ve Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı David Moss, "e-Power'ın bu yeni versiyonu, Avrupa için elektrikli motor tahrik sistemleri geliştirirken öğrendiğimiz her şeyi yansıtıyor" dedi. Yeni e-Power, Eylül'den itibaren Qashqai modeli ile satışa sunulacak

        Giriş: 14.07.2025 - 08:38 Güncelleme: 14.07.2025 - 08:38
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        Yeni hibrit motoru 1200 km menzil sunuyor
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        Japon otomobil üreticisi Nissan, e-Power teknolojisini yeniledi. İlk olarak dört yıl önce piyasaya sürülen e-Power, dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan elektrikli sürüş deneyimi sunmak için geliştirilmişti.

        Markanın kendine özgü hibrit motorunun güncellenmiş versiyonu, İspanya'daki Ar-Ge merkezinde tanıtıldı.

        Motoru geliştiren ekip tarafından yapılan açıklamaya göre, yenilenen güç ünitesi, daha iyi yakıt verimliliği, daha düşük emisyon ve daha yüksek rafinelik için kapsamlı bir şekilde yeniden tasarlandı.

        Nissan'ın çift motor bulunan e-Power teknolojisinde, benzinli motor yalnızca elektrik üretmek için kullanılıyor ve bu elektrik doğrudan tekerlekleri tahrik ediyor. Benzin motoru gerektiğinde aküyü şarj etmek için yarattığı enerjiyi direkt elektrik motoruna iletiyor.

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        Benzin motorunun tekerlerle herhangi bir bağlantısı bulunmaması nedeniyle de e-Power teknolojisi tamamen elektrikli sürüş deneyimi sunuyor.

        Elektrikli araçlarda olduğu gibi, e-Power'daki rejeneratif frenleme sistemi kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek bataryaya geri besliyor.

        1200 KM MENZİL VAAD EDİYOR

        Barcelona'daki Ar-Ge merkezinde, hem motorun nasıl geliştirildiğini gözlemledik, hem de yapılan teknik iyileştirmeler ile bilgi aldık.

        Merkezdeki gizlilik kapsamında fotoğraf çekmemize izin verilmediğini de belirtmek gerek. Dolayısı ile, mühendislerin anlattıklarından yola çıkarak tuttuğumuz notlar ile yeni e-Power'a mercek tutmaya çalışalım.

        Verilen bilgiye göre, yenilenen e-Power, yakıt tüketimini 4,5L/100km'ye düşürüyor. Böylece otomobilin menzil değerinin 1200 km'ye kadar çıkabildiği kaydediliyor.

        CO₂ emisyonlarını da 116g/km'den 102g/km'ye düşüren yeni ünite, asıl farkı ise kabin içi seste yaratmış gibi görünüyor.

        ARTIK DAHA SESSİZ

        Verilen bilgiye göre, motor kalibrasyonu ve ses yalıtımında yapılan iyileştirmelerle birlikte sistem, yük altında hem gürültüyü hem de titreşimi azaltıyor. Böylece, kabin içindeki motor gürültüsünün önceki nesle kıyasla 5.6 dB'ye kadar azaltıldığı belirtiliyor.

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        Öte yandan, aracın spor modunda +10kW güç artışı sağladığı da edindiğimiz bir diğer bilgi.

        Bileşen parçaları kapsamlı bir şekilde yeniden tasarlanmış olsa da motorun gücü 140kW ve akü 2.1 kWh olarak değişmeden yer alıyor.

        Öte yandan, eski versiyonla aynı üç silindirli 1.5 litrelik turbo konfigürasyonuna sahip olmasına rağmen, motor tamamen yenilenmiş durumda. Yenilenen güç ünitesinde, daha büyük bir turbo yer alırken, yeni son tahrik oranı otoyol sürüşü sırasında motor devrinin 200 rpm daha düşük olmasını sağlayarak genel gürültü seviyesinin daha düşük olmasına katkıda bulunuyor.

        EYLÜL'DE SATIŞA ÇIKIYOR

        Yeni motor hakkında konuşan Nissan AMIEO Bölge Araştırma ve Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı David Moss, "e-Power'ın bu yeni versiyonu, Avrupa için elektrikli motor tahrik sistemleri geliştirirken öğrendiğimiz her şeyi yansıtıyor. Önceki nesillerimizde neyin işe yaradığını, müşterilere en çok neyin hitap ettiğini analiz ettik ve sistemi maksimum verimlilik, daha düşük emisyonlar ile daha sessiz, daha rafine bir sürüş sunacak şekilde yeniden tasarladık" dedi.

        Yeni e-Power, Eylül 2025'ten itibaren Qashqai modeli ile satışa sunulacak.

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