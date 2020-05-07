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Geçtiğimiz günlerde yeni stratejisi sızan Japon otomotiv üreticisi Nissan, çıkan söylentilerin aksine Avrupa'daki operasyonlarına devam edeceğini açıkladı.

Hafta başında ortaya çıkan belgelerde, Nissan'ın önümüzdeki yıllarda ağırlığını Japonya, Çin ve ABD pazarlarına vereceği ve Avrupa'daki varlığını azaltma yoluna gideceği şeklinde bilgiler yer alıyordu.

Reuters'in haberinde yer verdiği söz konusu sızıntı belgeler ile birlikte ise, Japon üreticinin Avrupa pazarından çıkacağı yönünde kuşkular açığa çıkmıştı.

Nissan İngiltere'den yapılan açıklamada, "Avrupa'da ürün geliştirerek rekabetçiliğimizi sürdürmek istiyoruz. Yeni Juke, otomobil ürün gamımızın yenilenmesinin ilk adımı. İngiltere fabrikamızda yeni nesil Qashqai üretimi için hazırlıklar başladı bile. Modellerimizin elektrikli versiyonları da yakında hazır olacak" denildi. Nissan'ın İngiltere'deki Sunderland tesisine bir süre önce 400 milyon poundluk yatırım yaptığı da açıklamada yer aldı.

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