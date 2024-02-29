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        Haberler Magazin Nejat işler, 4 yıl sonra doğum günü kutlayacak - Magazin haberleri

        Nejat işler, 4 yıl sonra doğum günü kutlayacak

        Nejat işler, şubatın bu yıl 29 çekmesiyle 4 yıl aradan sonra doğum gününü kutlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 14:23 Güncelleme: 29.02.2024 - 14:24
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        4 yıl sonra kutlayacak
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        Dört yılda bir misafir ettiğimiz 29 Şubat, bu yıl yine kapımızı çalıyor. 29 Şubat doğumlu olanlar, doğal olarak, doğum günlerini dört yılda bir kutluyor.

        29 Şubat'ta doğan isimlerden biri de 'Nejat İşler.

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        Son olarak 'Aile’ dizisinde 'Cihan Soykan'ı canlandıran Nejat İşler, bugün 52 yaşına girdi.

        Fotoğraflar: HT Magazin

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        #nejat işler

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