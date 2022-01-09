NBA'e 6 maçla devam edildi. Miami Heat, Phoenix Suns'ı yenerek rakibinin üç maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.
Ömer Faruk Yurtseven'in 34 dakika süre aldığı maçta rakibini 23 sayı farkla yenen Miami Heat, bu sezon 25. galibiyetini elde etti.
Milli basketbolcu, 7 sayı, 16 ribaunt, 8 asist, 2 top çalma ile Heat'in galibiyetinde önemli rol oynadı.
Yurtseven, 8 asist ile NBA'deki en iyi asist performansına da ulaştı.
SABONIS'İN 42 SAYILIK KARİYER REKORU
Domantas Sabonis'in 42 sayı ile kariyer rekoru kırdığı maçta Indiana Pacers, Utah Jazz'ı 125-113 yendi.
Sabonis, 7'de 7'lik bir şutla ilk çeyrekte 42 sayının 17'sini kaydetti.
Lance Stephenson, Pacers'ta yedek kulübesinden 16 sayı, 14 asist ve dört top çalma ile oynadı.
Indiana adına Duane Washington 16 sayı ve Justin Holiday 15 sayı ekledi.
Donovan Mitchell, 36 sayı ve 9 asistle Utah'ın en skorer ismi oldu.
Jazz'da Bojan Bogdanovic 21, Jordan Clarkson 18 sayı kaydetti.
GRIZZLIES ÜST ÜSTE 8. GALİBİYETİNİ ALDI
Memphis Grizzlies, Los Angeles Clippers'ı 123-108 yenerek üst üste sekizinci galibiyetini aldı.
Grizzlies, 2015'ten beri NBA'de ilk defa sekiz maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Grizzlies'da Jaren Jackson, 26 sayı ve Desmond Bane 23 sayı ile oynadı.
SONUÇLAR
LA Clippers - Memphis Grizzlies: 108-123
Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 114-106
Detroit Pistons-Orlando Magic: 97-92
Indiana Pacers-Utah Jazz: 125-113
Boston Celtics-New York Knicks: 99-75
Phoenix Suns-Miami Heat: 100-123
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