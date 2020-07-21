Nasdaq'ta yeni rekor

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Asya borsaları, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin ekonomik kurtarma paketi üzerine anlaşmasının ve koronavirüs aşısına dair umutların risk iştahını artırmasıyla yükseldi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1.5 yükselerek bu ay gördüğü son dört ayın en yüksek seviyesine yaklaştı. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.6 yükseldi.

ABD borsalarında, birkaç gündür yatay seyreden teknoloji hisselerinin yükselmesiyle Nasdaq yüzde 2.51 artarak rekor kırdı. S&P 500 endeksi de beş ayın zirvesini gördü.

EUROSTOXX 50 vadeli kontratları Asya borsalarındaki işlemlerde yüzde 0.25 yükselerek Mart'ın başlarında gördüğü en yüksek seviyeye yaklaştı.

Avrupa Birliği (AB) liderleri neredeyse beşinci güne sarkan zorlu zirvede koronavirüsten etkilenen ekonomileri için 750 milyar euro büyüklükte canlandırma planı üzerinde uzlaşıya vardılar.