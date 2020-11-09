Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Sorusu merak konusu oldu. Bakan Zehra Selçuk ödemelerin yapılacağı tarihi açıkladı. İşte, 2020 Ekim ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihleri

NAKDİ DESTEK ÜCRETİ ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.

NAKDİ DESTEK ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 9 ve 10 Kasım tarihinde yapılacak” ifadelerini kullandı.

“Yeni normal sürecinde temel amacımız istihdamı korumak" diyen Bakan Selçuk, “Nakdi Ücret Desteğimiz ile çalışanlarımızı istihdamın içinde tutmak istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, fesih kısıtının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleriyle 17.01.2021 tarihine kadar uzatıldığını da hatırlattı.

NAKDİ DESTEK ÜCRETİ NE KADAR?

Günlük 39,24 TL'lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek.