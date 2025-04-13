MUHTEMEL 11'LER | Fenerbahçe Sivas deplasmanında

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak. Müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak.