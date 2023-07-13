Motorine zam geldi! 13 Temmuz akaryakıt fiyatları ile güncel motorin, LPG ve benzin fiyatı
Akaryakıt fiyatları, son yapılan KDV düzenlemesinin ardından zamlanıyor. Araç sahiplerini üzecek bir son dakika haberi geldi. Gelen bilgiye göre; motorin fiyatlarına 12 Temmuz itibarıyla yeni bir zam geldi. İşte, zamların ardından güncel akaryakıt fiyatları ile 13 Temmuz 2023 benzin, LPG, motorin litre fiyatı...
- 1
Akaryakıt fiyatları son günlerde brent petrol ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olarak zamlandı. Son yapılan KDV zammının ardından motorin fiyatları bir kez daha arttı. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler güncel benzin, LPG ve motorin fiyatlarına çevrildi. İşte, 13 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin litre fiyatı son durum...
- 2
MOTORİNE ZAM GELDİ!
Hafta başında akaryakıt fiyatlarına gelen KDV zammının ardından motorin fiyatına bir zam daha geldi.
Motorinin litre fiyatı bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.08 lira yükseldi.
- 3
ZAM SONRASI GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI
Zammın ardından motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakasında 26.30 lira, Ankara'da 26.75 lira, İzmir'de 26.88 lira, Adana'da 27.19 lira, Bursa'da 26.88 lira, Diyarbakır'da ise 27.47 liraya yükseldi.
-
- 4
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,62 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,86 TL
- 5
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 26,66 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11.29 TL
- 6
ANKARA BENZİN FİYATLARI
Benzin fiyatı: 27,17 TL
LPG fiyatı: 11,29 TL
-
- 7
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 27,16 TL
LPG fiyatı: 11,05 TL