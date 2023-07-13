Akaryakıt fiyatları son günlerde brent petrol ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olarak zamlandı. Son yapılan KDV zammının ardından motorin fiyatları bir kez daha arttı. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler güncel benzin, LPG ve motorin fiyatlarına çevrildi. İşte, 13 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin litre fiyatı son durum...