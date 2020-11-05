Motorine bir zam daha yolda

HABERTURK.COM

Bugün benzine 17, motorine 16 kuruş zam yapıldı. Zamlar, pompa satış fiyatlarına yansıdı. Uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatları yükseliyor. Bu nedenle, gece yarısından sonra motorinde 10 kuruş yeni bir artış bekleniyor. Benzin de zamda sınırda yer alıyor. Küçük bir oynama benzine yeni bir zammı gündeme getirebilir.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.