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        Haberler Gündem Güncel MOSSAD'a bilgi satan 7 şüpheliye tutuklama talebi - Son dakika haberleri

        MOSSAD'a bilgi satan 7 şüpheliye tutuklama talebi

        Son dakika haberlerine göre; edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları belirlenen 7 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 18:49 Güncelleme: 08.03.2024 - 19:09
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        MOSSAD'a bilgi satan 7 şüpheliye tutuklama talebi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına 7 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

        Fotoğraf: AA

        Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        NE OLMUŞTU?

        Edindikleri bilgileri MOSSAD'a sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi yakalanmış, şüphelilerden birinin televizyonlarda sabah programlarına katılan eski emniyet amiri Hamza Turhan A. olduğu ve MOSSAD'ın bu kişiyle "Victoria" kod adlı ajanı üzerinden temasa geçtiği tespit edilmişti.

        Fotoğraf: AA

        MİT, özel dedektiflik yaptığı belirtilen Hamza Turhan A'nın para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığını belirlemiş ve bilgi temini için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu kişilerden ekip kurduğunu ortaya çıkarmıştı.

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        Yapılacak işlerle ilgili Belgrad'da 2019'da MOSSAD'dan eğitim aldığı öğrenilen Hamza Turhan A'nın, İsrail gizli servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldığı ve daha sonra servisin yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullanırken resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri de kripto para cinsinden aldığı belirlenmişti.

        Bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip eylemlerinde de bulunduğu öne sürülen Hamza Turhan A'nın, hedefindeki kişilerin araçlarına yerleştirdiği takip cihazıyla konumlarını anlık olarak MOSSAD'a aktardığı, bu kişileri taciz ettiği ve zaman zaman tehditlerde bulunduğu iddia edilmişti.

        Operasyonun detaylarında ise bazı Filistinliler ve bu kişilere ait şirketlerin bilgilerinin para karşılığı MOSSAD'a sızdırıldığı ortaya çıkarılmıştı.

        Zanlılardan daha önce FETÖ'den ihraç olan polis İsmail K'nin de edindiği bilgileri MOSSAD'a ilettiği saptanmış, ayrıca İsmail K'nin evinde yapılan aramada 4,5 kilogram uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirilmişti.

        Yakalanan Özkan Ş'nin polislikten ihraç edildiği, Ömer Burak G'nin kendi isteğiyle istifa ettiği, Ercan K'nin de emekli polis olduğu öğrenilmiş, Mehmet Y'nin vergi dairesi çalışanı olduğu, Funda K'nin de özel sektörde çalıştığı bilgisine ulaşılmıştı.

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        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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