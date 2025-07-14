Mısır ithalatında 500 bin tonluk tarife kontenjanı

Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hasada sayılı günler kala, 500 bin ton mısır için 31 Temmuz'a kadar kullanılmak üzere tarife kontenjanı açıldı. Tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi alınmayacak.

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Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığının "Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliği" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, söz konusu tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları belirlendi.

Söz konusu düzenlemeler, yarın itibarıyla yürürlüğe girecek.

Daha önce de Ekim 2024, Mart 2025 ve Mayıs 2025 tarihlerinde ithalata yönelik 1'er milyon ton mısır kotaları açılmıştı.