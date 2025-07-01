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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Milli Takım'ın her sayısı, sokak hayvanları için mamaya dönüştü - İş-Yaşam Haberleri

        Milli Takım'ın her sayısı, sokak hayvanları için mamaya dönüştü

        A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nı 7. sırada tamamladı ve FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele etmeye hak kazandı. A Milli Kadın ve Erkek Basketbol Takımlarının resmi sponsoru Hepsiburada, Türkiye Basketbol Federasyonu iş birliğiyle yaptığı "Potadan Patiye" projesi ile A Milli Takımımızın sahada attığı her sayıyı 5 kilo mamaya dönüştürdü

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        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 19:47 Güncelleme: 01.07.2025 - 19:47
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        Her sayı, mamaya dönüştü
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        A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Yunanistan’da gerçekleştirilen FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda 489 sayı atarak turnuvayı 7. sırada tamamladı ve FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele etmeye hak kazandı. A Milli Kadın ve Erkek Basketbol Takımlarının resmi sponsoru Hepsiburada’nın milli takımımızın sahadaki başarısını sokaktaki patili dostlarla buluşturan “Potadan Patiye” projesi kapsamında A Milli Kadın Basketbol Takımının FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda attığı her sayı, 2,5 ton mamaya dönüştü ve Kurtaran Ev’in yaşam alanlarındaki sokak hayvanlarına ulaştırıldı.

        Hepsiburada müşterileri Patili Dostlara Destek Sayfası üzerinden indirimli fiyatlarla mama siparişi vererek projeye katkı sunabiliyor. HepsiJET aracılığıyla Kurtaran Ev Derneği’ne ücretsiz olarak ulaştırılan mamalar, sokak hayvanlarının yaşamına doğrudan destek veriyor.

        “Potadan Patiye” projesi, A Milli Erkek Basketbol Takımımızın Ağustos-Eylül aylarında katılacağı Avrupa Şampiyonası maçlarında da devam edecek. A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda olduğu gibi A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonaları süresince attıkları her sayı 5 kilo mama olarak Kurtaran Ev Derneği’ne bağışlanacak.

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