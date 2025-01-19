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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Milli simülatör üçlü pist operasyonlarına hazır - İş-Yaşam Haberleri

        Milli simülatör üçlü pist operasyonlarına hazır

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DHMİ tarafından geliştirilen ilk yerli ve milli eğitim simülatörünün 3'lü pist operasyonları için kullanılacağını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 11:47 Güncelleme: 19.01.2025 - 11:47
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        Milli simülatör üçlü pist operasyonlarına hazır
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli hava trafik kontrolörü eğitim simülatöründe verilen eğitimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Bakan Uraloğlu, DHMİ bünyesinde hava trafik kontrolörlerinin temel eğitimlerinde kullanılan simülatörde önemli bir güncelleme yaptıklarını belirterek, “Yakın zamanda İstanbul Havalimanı’nda başlatacağımız eş zamanlı bağımsız 3’lü pist operasyonları kapsamında hava trafik kontrolörlerimize yerli simülatörümüzde destek eğitimi vereceğiz. 360 derece görsel kule ortamında oluşturduğumuz modellemeler ile verilen eğitimlerde havalimanlarının 3 boyutlu modelleri kullanılacak. Bu sayede Avrupa’da bir ilk olacak olan uygulamayı hayata geçirirken hava trafik kontrolörlerimizin eğitim süreçlerine de katkı sağlayacağız.” dedi.

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        Hava trafik kontrolörü eğitim simülatörü ile bu alanda çalışacak olan personele verilen eğitim kapasitesinin de önemli ölçüde arttığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, simülatör uygulamasının Türk havacılık sayfasında uzun yıllardır önemli bir yer tuttuğunun altını çizdi.

        Yerli simülatör ile stajyer hava trafik kontrolörlerinin teorik bilgilerini gerçekçi senaryolarla pekiştirdiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Yaptığımız düzenlemelerle aktif görevde bulunan hava trafik kontrolörleri için de ileri düzey eğitimler ve zorlu operasyonel senaryolarla deneyim kazanmalarına imkân sağlayacağız. Aynı zamanda eğitim tekrarlarını da artırarak mesleğe yönelik temel bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunacağız.” dedi.

        Yerli simülatör projesi kapsamında Esenboğa Havacılık Akademisi’ne DHMİ tarafından geliştirilen 2 adet 180 derece Meydan Kontrol Simülatör Sistemi’nin kurulduğunu bildiren Bakan Uraloğlu, “Ankara’da bulunan Hava Trafik Kontrol Merkezi’ne ise 21 pozisyonlu Yaklaşma ve Saha Kontrol Simülatör Sisteminin kurulumunu gerçekleştirdik.” dedi. Bakan Uraloğlu, genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bulunan mevcut simülatör sistemlerine de Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 3 boyutlu simülatör modellerinin entegre edildiğini belirterek, eğitim süreçlerinin daha geniş kapsamlı olarak devam edeceğinin altını çizdi.

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