Canlı izle! Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dorukta! A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turu rövanş mücadelesinde Macaristan'a konuk oluyor. İlk maçı 3-1'lik skorla kazanan Ay-Yıldızlılar, A Ligi'ne yükselmek için sahaya büyük bir avantajla çıkacak. Futbolseverler, kritik karşılaşmanın tarihini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Macaristan - Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Macaristan - Türkiye maçı hangi kanalda? İşte milli maç canlı izleme ekranı...
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Türk futbolunun kaderini belirleyecek maç günü geldi! A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanşında deplasmanda Macaristan ile karşılaşıyor. İlk karşılaşmada aldığı 3-1’lik galibiyetle avantaj elde eden milliler, A Ligi’ne yükselme hedefiyle sahada olacak. Peki, Macaristan-Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
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MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Macaristan - Türkiye maçı, 23 Mart 2025 Pazar günü yapılacak.
Puskas Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
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MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Macaristan - Türkiye maçı TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Florian Badstübner olacak.
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AVANTAJ MİLLİ TAKIM'DA
İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan milli takım, Macaristan karşısında A Ligi'ne yükselmek için avantajlı olarak sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak.
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Macaristan'da 90 dakika sonunda ev sahibi ekibin iki farklı üstünlüğü durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık uzatmalarda da iki farkın değişmemesi halinde seri penaltı atışları tur atlayan tarafı belirleyecek. Ev sahibi ekibin normal sürede turu geçmesi için üç ve üzeri farkla galip gelmesi gerekiyor.