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        Haberler Ekonomi Teknoloji Milletler Ligi'ne 5G desteği - Teknoloji Haberleri

        Milletler Ligi'ne 5G desteği

        Volleyball World 2025 Voleybol Milletler Ligi Kadınlar Türkiye etabı için Vodafone ile işbirliğini yeniledi. Vodafone, İstanbul'daki karşılaşmalarda hakem teknolojileri, canlı istatistikler ve küresel taraftar deneyimi için 5G teknoloji çözümleri sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 15:57 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:57
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        Milletler Ligi'ne 5G desteği
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        Volleyball World, 18-22 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) Kadınlar 2. hafta maçları için Vodafone ile işbirliğinin yenilendiğini duyurdu. Geçen yıl Antalya'daki işbirliğinin ardından, Vodafone bir kez daha Challenge sistemi operasyonları, servis ve smaç hızlarının takibi gibi önemli maç işlevleri için 5G şebekesi üzerinden teknolojik destek sağlıyor.

        Volleyball World Sponsorluk Başkanı Oliver Clarke şunları söyledi:

        “Vodafone, voleybolu dünya çapındaki taraftarlarla buluşturma şeklimizi dönüştürmede olağanüstü bir ortak olmaya devam ediyor. Yenilikçi teknolojileri, her oyunu, puanı ve performans istatistiğini izlemek için en son maç teknolojilerini kullanarak geçen yıl rekor kıran bir Voleybol Milletler Ligi'nin sağlanmasında önemli rol oynadı. 2025 Voleybol Milletler Ligi için de bu işbirliğini sürdürmekten gurur duyuyoruz.”

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise şöyle konuştu:

        “Vodafone olarak, Voleybol Milletler Ligi’nin Türkiye etabı maçlarında kullanılacak ileri maç teknolojilerini sahipleniyoruz. BTK izinlerimizi tamamladık ve 5G’yi Sinan Erdem Spor Salonu’na kurduk. Sistemin internet ihtiyacını 5G üzerinden sağlayabiliyoruz. Bu yıl Milletler Ligi’nde uyguladığımız 5G destekli Şahin Gözü sistemiyle salondaki ve ekran başındaki voleybol seyircilerinin seyir zevkini artırıyoruz. Anlık olarak oluşturulan bu istatistik ve ölçümler, 5G desteği sayesinde eş zamanlı olarak dünya genelindeki yayıncılara ulaştırılıyor.”

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