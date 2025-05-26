Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv’in temsil ettiği Çinli SAIC bünyesinde faaliyet gösteren İngiliz otomobil markası MG, 'fastback' sedan modeli MG7'yi Türkiye’de satışa sundu.

Sportif tasarım detayları ile dikkat çeken otomobilin Avrupa’daki ilk lansmanı Türkiye'de gerçekleştirildi.

REKLAM advertisement1

Otomobilin Türkiye lansmanında açıklamalarda bulunan Doğan Trend CEO'su Kağan Dağtekin, MG'nin Türkiye yatırımı ile ilgili sürecin devam ettiğini bildirdi.

Dağtekin, markanın geçtiğimiz aylarda Mısır'da fabrika açmasının Türkiye için bir engel oluşturmadığını kaydederek, "Mısır ile Türkiye’nin hiç alakası yok. Mısır’da üretilen bir aracın Türkiye’de satılması durumu da söz konusu değil. Nedeni de Mısır’ın lokalizasyon oranı çok düşük. Yani orada yan sanayi çok gelişmiş olmadığı için, Mısır normlarına göre yerlileşmiş bir otomobil aslında Türkiye standartlarında çok düşük lokalizasyona denk geliyor ve Türkiye’ye getirilmesi bu sebeple pek mümkün değil" dedi.

Doğan Trend Grubu Otomotiv Markaları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya ve Doğan Trend CEO'su Kağan Dağtekin REKLAM 'ŞUAN KÂR DEĞİL, AR ZAMANI' Çin'den ithal edilen otomobillere uygulanan ek gümrük vergileri nedeniyle, SAIC'in kendilerine destek verdiğini de kaydeden Dağtekin, "Satılabilir fiyatlara ulaşmak için hem üretici hem biz hem de bayilerimiz ciddi bir fedakârlık yapmak zorundayız. Üreticinin katkısı olmadan bizim burada yapacağımız tasarruf ve fedakârlık devede kulak olur. 40’a yakın bayimiz var, çalışanlar var, servis ekipleri vs… Kurduğumuz bu yapının, bayilerin ayakta kalması için minimum satış bile olsa hayatımızı sürdürebilmemiz lazım" dedi. MG'nin, Avrupa’da üretim için arayış içinde olduğunu vurgulayan Dağtekin, "Farklı ülkelerde alternatif projeler devam ediyor. Avrupa’da nerede üretecekler, inşallah Türkiye’de yapabilecekler mi, o soru işaretleri bitene kadar bu sistemin yürümesi lazım. O yüzden SAIC bir kâr gözetmeksizin, tamamen burada operasyonunu yaşatabilmek adına bizi destekliyor. Benim farklı firma ve üreticilerle tecrübem oldu ve bu kadar destekçi bir yaklaşım açıkçası tecrübe etmemiştim. Şu an kâr etme zamanı değil, ar zamanı. Müşterilerimize ve bayilerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

2 FARKLI DONANIM İLE GELDİ Passion ve Excellence donanımlı versiyonları ile Türkiye'ye getirilen modelde, 170 PS güç ve 275 Nm tork üreten 1.5L turbo motor görev yapıyor. Bu güç 7 ileri ıslak tip çift kavramalı şanzıman ile ön tekerleklere aktarılıyor. 4884 mm uzunluğa, 1889 mm genişliğe ve 1447 mm yüksekliğe sahip olan model, 2778 mm’lik aks mesafesi ile iç mekânda ferah ve geniş bir yaşam alanı sunuyor. Yeni model, 4 egzoz çıkışı, ayarlanabilir egzoz sesi, kırmızı fren kaliperleri, çerçevesiz kapı tasarımı gibi detayları ile rakiplerinden ayrılıyor. Yapılan açıklamaya göre, MG7'nin lansmana özel anahtar teslim fiyatı 2 milyon 470 bin TL'den başlıyor.