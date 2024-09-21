Metin Arolat kimdir, kaç yaşında ve neden öldü, hastalığı neydi? Metin Arolat biyografisi
Türk şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat'ın hayatı milyonların gündemine yerleşti. Ünlü şarkıcı Kozyatağı'ndaki bir otelde sahne alırken fenalaştığı ve performansına ara verdikten sonra tekrar sahneye döndüğünde ilk şarkısını söylerken bir anda yere yığıldığı bilgisine ulaşıldı. Sevenleri derin üzüntü yaşarken Metin Arolat neden öldü sorusuna yanıt aranıyor. Peki Metin Arolat kimdir, kaç yaşında ve neden öldü, hastalığı neydi? İşte, Metin Arolat biyografisi ve albümleri
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Metin Arolat’ın ölümü sevenlerini derinden etkiledi. Henüz 52 yaşında hayata gözlerini yuman Arolat’ın hayatı merak konusu oldu. Yine Bir Başıma, Kabul Et, Ayrılık Olmaz, Çok Daha Ötesi gibi albümleriyle tanınan şarkıcı Metin Arolat Annesi Çerkes, babası banka memuru ve İstanbulludur. İşte Metin Arolat biyografisi ve hakkında merak edilenleri
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METİN AROLAT KİMDİR?
Yönetmen, şarkıcı Metin Arolat 28 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Annesi Çerkes, babası banka memuru ve İstanbulludur. Babası Türk Hava Yolları'nın logosunu tasarlayan kişidir. Babasının büyük dedesi Hasan İzzet Paşa, dedesi ise ünlü Türk şairi Ali Mümtaz Arolat'tır. Amcası gazeteci Osman Saffet Arolat, kuzeni ise mimar Emre Arolat'tır. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Abisi Demir Arolat trafik kazasında hayatını kaybedince mezuniyetinin ardından yönetmen olmak ve müzik yapmak amacıyla İstanbul’a taşındı.
İstanbul’da ilk olarak Osman Üstündağ’ın reklam ajansında yönetmen yardımcısı olarak iş hayatına başladı. Çalıştığı bir kısa film Cannes Film Festivali’nde Altın Aslan ödülünü aldı. Bir süreliğine Amerika’ya gidip Chicago’da Illinois Üniversitesinde reklamcılık eğitimi aldı. Daha sonra Türkiye'ye dönünce Tarkan'ın klip çekimlerini yapan ekipte çalışmaya başladı. Yönetmenlikten daha çok sanatçı kimliğiyle tanınan Metin Arolat, Sinan Çetin ,Rezzan Tanyeli, Ömer Vargı, Turgay Çokuludağ gibi Reklam Yönetmenlerine asistanlık yaptı.
Müzik piyasasına 1995 Yılındaki “Ayrılık Olmaz” albümü ile adım atan sanatçı şimdiye kadar toplam 6 albüm yayımladı.
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METİN AROLAT NEDEN ÖLDÜ?
Metin Arolat, hayatını kaybetti. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kozyatağı'ndaki bir otelde sahne alan Metin Arolat, performansına ara verdikten sonra tekrar sahneye döndüğünde ilk şarkısını söylerken bir anda yere yığıldı.
KALP MASAJI YAPILDI
Çağrılan sağlık ekipleri, uzun süren kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki ünlü şarkıcı, kurtarılamadı. Menajeri Halil Yıldırım, Metin Arolat'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.
Metin Arolat, iki gün önce katıldığı bir programda; "Hayatta en mutlu olduğum yer sahne" demişti.
"BEN İYİYİM' DEYİP SAHNEYE ÇIKMIŞ"
Metin Arolat’ın yakın arkadaşı Demet Sağıroğlu acı haberi alır almaz hastaneye koştu. Sağıroğlu, "Sahneye çıktıktan 20 dakika sonra kötü olmuş, arka tarafa gitmiş. 'Tamam çok iyiyim ben' demiş tekrar sahneye çıkmış. Rejim yapıyordu, herhalde kalbi kaldırmadı” açıklamasında bulundu.
"YİNE REJİM YAPIYORMUŞ"
Sanatçı Demet Sağıroğlu hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok yakın arkadaşımdı. Çok sevdiğim özel bir kardeşimdi. Yine rejim yapıyormuş. Bizde hep vardır ölüm diyetleri. Herhalde kalbi kaldırmadı. Gülerek gitti. Menajeri öyle söyledi. Çok neşeliymiş. Benim de bugün bir şarkım çıktı, onu paylaşmış. Kaç aydır konuşmuyorduk. Onu paylaşmış hatta DM'den bana komik bir şeyler yazmış. Ailesi İzmir'deymiş.
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"SAHNEDE BİR ANDA KÖTÜ OLMUŞ"
İstanbul'da ailesi yok. Birkaç sene önce annesini kaybetmişti. Onun da ağırlığı vardı üstünde. Menajeri ile güle oynaya gelmişler işe. Sahnede bir ara kötü olmuş. Sahneye çıktıktan 20 dakika sonra arka tarafa gitmiş. Orada gömleğini çıkarmış. Sonrasında kolum uyuşuyor falan demiş. Bakmışlar orada, sonra verin gömleğimi iyiyim ben, demiş. Çıkmış sahneye tekrar.
"BİR DAHA KALBİ DURMUŞ"
Sonrasında sahnede tekrar yere yığılmış. Orada bir hemşire varmış. Hemşire onu yan yatırmış. Hemen ambulans çağırmışlar. Ambulans gelene kadar kalbi durmuş. Ambulansta çalıştırmışlar. Sonra yolda bir daha kalbi durmuş. Çalıştığı yer buraya çok yakındı. Çalıştırmamışlar kalbini. Sevenlerine sabır dilerim. Güzel bir yere gittiğini düşünüyorum, Metin güle güle gitmiş çünkü. Her zamanki güleç yüzü ile. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
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METİN AROLAT'IN ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ
1995: Ayrılık Olmaz
1998: Yine Bir Başıma
2005: Kabul Et
2010: Lütfen Yaz Gelsin (Single)
2010: Çok Daha Ötesi
2014: Karavan
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