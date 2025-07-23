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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka MESS ve İTÜ’den sanayi odaklı yapay zeka yüksek lisans programı - Teknoloji Haberleri

        MESS ve İTÜ’den sanayi odaklı yapay zeka yüksek lisans programı

        Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), sanayide yapay zekâ dönüşümünü hızlandırmak için Türkiye'nin ilk sanayi odaklı Yapay Zekâ Yüksek Lisans Programı'nı başlatıyor. Program, Eylül 2025'te başlayacak ve hibrit eğitim modeliyle profesyonellere yapay zekâda uzmanlaşma fırsatı sunacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 15:10 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:10
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        Sanayi odaklı yapay zeka yüksek lisans programı
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        Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), sanayinin dijital dönüşümüne liderlik etmek amacıyla güçlerini birleştirdi. Türkiye’de bir ilk olan Yapay Zekâ Yüksek Lisans Programı, MESS üyeleri başta olmak üzere özel sektör profesyonellerine, yapay zekâ teknolojilerini üretim süreçlerine entegre etme ve bu alanda uzmanlaşma imkânı sağlayacak. Eylül 2025’te başlayacak program, hibrit eğitim modeliyle teorik bilgiyi sanayiye özel uygulamalı eğitimlerle buluşturacak.

        SANAYİ VE AKADEMİ İŞ BİRLİĞİYLE GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN EĞİTİM

        MESS’in teknoloji üssü MEXT ve İTÜ’nün akademik altyapısıyla hayata geçirilen program, sanayide yapayzekâ teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Çevrimiçi derslerin yanı sıra İTÜ kampüsünde ve MEXT’te yüz yüze eğitimler düzenlenecek. Ayrıca, MEXT ekosistemindeki küresel teknoloji şirketlerinden uzmanlar, programa konuk konuşmacı olarak katılarak sektörel bilgi paylaşımını güçlendirecek. Program, “Yapay Zekâ Odağında Büyük Veri ve İş Analitiği” ile “Yapay Zekâ Çağında İşletme ve Teknoloji Yönetimi” olmak üzere iki ana başlık altında sunulacak.

        UYGULAMALI EĞİTİMLE SANAYİYE ÖZEL ÇÖZÜMLER

        Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra sanayiye özgü senaryolar üzerinden uygulamalı eğitim alarak yapay zekânın üretim süreçlerindeki pratik kullanım alanlarını deneyimleyecek. Teknik uzmanlardan iş geliştirme profesyonellerine kadar geniş bir kitleye hitap eden program, sanayinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeyi amaçlıyor. MESS’in liderliğinde, İTÜ’nün de üyesi olduğu AI EDIH Türkiye Konsorsiyumu (Yapay Zekâ Temalı Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi) ile iş birliği, programın uluslararası ölçekte de etki yaratmasını sağlayacak.

        LİDERLERDEN PROGRAMA TAM DESTEK

        MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, programın sanayinin dönüşümüne katkı sağlayacağını vurguladı: “Sanayimizin bugünkü ihtiyaçlarına çözüm sunmanın ötesinde, geleceği şekillendirecek yetkinlikleri kazandırmaya odaklanıyoruz. İTÜ ile iş birliğimiz, yapay zekâda elimizi taşın altına koyduğumuz bir adım. Bu program, ülkemiz sanayisine uzun vadeli katkılar sağlayacak.” İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ise üniversite-sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekti: “İTÜ olarak bilgiyi yalnızca üretmekle yetinmiyor, sanayide uygulanabilir hale getiriyoruz. MESS ile hayata geçirdiğimiz bu program, yapay zekâyı üretimle buluşturan güçlü bir örnek.” MEXT Genel Müdürü Efe Erdem de programın yenilikçi vizyonunu şu sözlerle ifade etti: “MEXT olarak, 750’yi aşkın şirketle iş birliği yaparak dijital ve yapay zekâ dönüşümüne liderlik ediyoruz. İTÜ ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu yüksek lisans programı, sanayimizin yapay zekâ yetkinliğini sistemli bir şekilde güçlendirecek.”

        SANAYİNİN İKİZ DÖNÜŞÜMÜNE KATKI

        MESS’in teknoloji üssü MEXT, kuruluşundan bu yana 32 binden fazla kişiye eğitim vererek sanayinin dijital ve yeşil dönüşümüne katkı sağladı. Yapay Zekâ Yüksek Lisans Programı, MEXT’in yeni kurulan Yapay Zekâ Merkezi ile birlikte, sanayide inovasyonu ve yetkinliği artırmayı hedefliyor. Ayrıca, AI EDIH Türkiye Konsorsiyumu aracılığıyla Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına dâhil olan MESS ve İTÜ, uluslararası iş birlikleriyle Türkiye’nin yapay zekâ ekosistemini güçlendirmeyi sürdürecek.

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