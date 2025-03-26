Mersin'de akılalmaz kaza, dün saat 15.30 sıralarında Tarsus ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi Donuktaş Caddesi'nde meydana geldi. O.Y. (28) yönetimindeki minibüs ile E.Ç.'nin (23) kullandığı otomobil çarpıştı.

DHA'daki habere göre savrulan otomobil, kaldırımda yürüyen Hacı Karadağ'a (48) çarptı. Araçla tabela arasında kalan Karadağ, yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Karadağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.