27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kaşköy kırsalında bulunan mermer ocağına 3 ay önce bir tilki geldi. Şantiyede çalışan işçiler aç olduğunu anladıkları hayvana yiyecek verdi.
Karnını doyurduktan sonra giden tilki sonraki günlerde de düzenli olarak mermer ocağına gelmeye devam etti. Yaklaşık 3 aydır şantiyeye gelen tilki, 30 kişinin çalıştığı mermer ocağında beslenmeye devam etti. Her gün gelen tilki, kendisini elleriyle besleyen çalışanların maskotu haline geldi.
Çalışanlar, 'Maco' adını verdikleri tilkinin 3 aydır günde iki kez şantiyeye geldiğini ve karnını duyurduklarını bu durumdan mutlu olduklarını söyledi.
DÜZCE'DE ŞEHİR MERKEZİNDE TİLKİ
Öte yandan Düzce'nin Aziziye Mahallesi'ndeki bir evin kümesine tilki girdi. Gürültüyü fark eden ev sakinleri kümese girince tilkiyle karşılaştı. Düzce Veteriner Müdürlüğü yetkilileri kümese girerek tilkiyi yakaladı. Bakımı yapılacak olan tilkinin doğal ortama salınacağı bildirildi.
"SİNCAP, SANSAR GÖRDÜK AMA..."
Merkezde bulunan Aziziye Mahallesi sakini Talha Çetin, 'Şimdiye kadar sincap, sansar, gelincik gördük ama tilkiyle ilk kez karşılaşıyoruz' diye konuştu. Veteriner müdürlüğü yetkilileri ise koronavirüs önlemleri kapsamında yabani hayvanların yiyecek bulmak üzere şehre inmiş olabileceğini belirtti.
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