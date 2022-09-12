2022 yılı 6 aylık enflasyon rakamlarına göre memurlara %41,69 ve emeklilere ise %42,35 oranında zam uygulandı. 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirlenecek olan emekli ve memur zammı için iki veri belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon rakamları yıllık bazda yüzde 80,21'e yükseldi. Enflasyon rakamlarının artmasıyla birlikte "Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, maaşlara yüzde kaç zam yapılacak?" diye sorusu gündeme geldi. İşte, 2023 emekli ve memur yeni maaş tablosu...