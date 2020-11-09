Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Felipe Melo ciddi bir sakatlık yaşadı. Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'ta oynayan Melo'nun Vasco da Gama maçında ayak bileği kırıldı.

80. dakikada ikili mücadeleye yaşanırken Melo'nun ayak bileği yere düşen rakibinin altında kaldı. Bu anlar ekranlara da yansıdı.

37 yaşındaki futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Galatasaray'dan Melo'ya geçmiş olsun mesajı geldi.