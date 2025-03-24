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        Haberler Gündem Eğitim MEB ile İstanbul Aile Vakfı arasında işbirliği protokolü

        Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Aile Vakfı arasında işbirliği protokolü

        Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Aile Vakfı, aile eğitimini yaygınlaştırmak ve toplumsal değerleri güçlendirmek amacıyla "Aile Eğitimi İşbirliği Protokolü" imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 16:06 Güncelleme: 24.03.2025 - 16:06
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        MEB ile İstanbul Aile Vakfı arasında işbirliği protokolü
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        Vakıftan yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında, aile içi iletişimden değerler eğitimine, ebeveynlere yönelik rehberlik çalışmalarından çocuk gelişimi programlarına kadar birçok eğitim ve etkinlik hayata geçirilecek.

        Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan yaygın eğitim kurs programlarının vakfın işbirliği ve halk eğitim merkezleri aracılığıyla ücretsiz uygulanmasını içeren protokol kapsamında aile bireylerine yönelik kapsamlı ve katılımcılara açık eğitim faaliyetleri düzenlenecek.

        AİLEYİ DESTEKLEYEN EĞİTİM PROGRAMLARI

        "Aile İçi İletişim Eğitimleri"yle velilere ve öğretmenlere yönelik aile içi iletişim ve ebeveyn-çocuk ilişkisi seminerleri, "Değerler Eğitim Atölyeleri"yle Türk aile yapısını güçlendiren ahlaki ve kültürel değerler üzerine interaktif atölye çalışmaları yapılacak.

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        "Güçlü Aile, Güçlü Toplum Konferansları"yla akademisyen ve uzmanların katılımıyla düzenlenecek panellerde aile yapısının toplumsal etkileri ele alınırken "Aile Temalı Yarışmalar"la ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "aile ve sevgi" temalı resim ve kompozisyon yarışmaları düzenlenecek.

        "Dijital Bilinçlendirme Seminerleri"nde ise ebeveynlerin çocuklarını dijital dünyada bilinçli yönlendirebilmelerine yardımcı olacak rehberlik içerikleri yer alacak.

        Protokol kapsamında sosyoekonomik açıdan dezavantajlı ailelere rehberlik, psikolojik destek ve eğitim hizmetleri sunan "Aile Destek Merkezleri" kurulacak.

        KURSLAR ÜCRETSİZ OLACAK

        Kurslar, Milli Eğitim Bakanlığının "e-Yaygın Sistemi" üzerinden tüm vatandaşların ücretsiz katılımına açık olacak. İstanbul Aile Vakfı ise eğitim materyallerinin temini ve organizasyon desteği sağlayacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık, bu işbirliğinin Türk aile yapısını koruma ve güçlendirme yönünde önemli bir adım olduğunu, aile eğitiminin toplumun tüm kesimlerine yayılması için çalışmaların artarak devam edeceğini kaydetti.

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