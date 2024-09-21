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        MEB 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman? Temizlik personeli alımı şartları nelerdir?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 30 bin ilave temizlik personeli alınacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığının tanıyacağı hakla birlikte 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılının başladığı okullarda destek personeli artmış olacak. Peki MEB 30 BİN temizlik personeli alımı ne zaman? Temizlik personeli alımı şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 17:09 Güncelleme: 21.09.2024 - 18:17
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          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündeme dair açıklamalarda bulundu ve okullardaki temizlik sorununa değindi. Bakan Tekin yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'na, okullara 30 bin temizlik personeli alınacağını duyurdu. Peki MEB 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman?

        • 2

          MEB 30 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN, ŞARTLARI NELERDİR?

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada pazartesi günü okullara Çalışma Bakanlığı'nın 30 bin ilave temizlik personeli istihdam hakkı tanıyacağını belirterek "Gelecek hafta sorunlar çözülecek" dedi. Henüz Bakan Tekin alımın nasıl gerçekleşeceğini paylaşmadı.

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          Bakan Tekin şunları söyledi:

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada pazartesi günü okullara Çalışma Bakanlığı'nın 30 bin ilave temizlik personeli istihdam hakkı tanıyacağını belirterek "Gelecek hafta sorunlar çözülecek" dedi.

          Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okulların temizlik sorunu tartışılmaya başlanmıştı. Temizlik personeli eksikliği nedeniyle okul yönetimleri, velilerden eleman istihdam etmek için maddi destek talep ediyor. Bazı okullarda da veliler de dönüşümlü olarak okulu ve sınıfları temizliyor. Temizlik konusundaki tartışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni adım atılacağını duyurdu. CNN Türk yayınında konuşan Tekin, "Gelecek hafta sorunlar çözülecek" dedi.

          "Çok tartışılıyor bu günlerde. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Önce şu konuyu netleştirelim. 45 bine yakın okulumuzda kadrolu temizlik elemanımız mevcut. Kalan okullarda taşeronlar üzerinden hallediyorduk.

          30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ...

          Taşeronlar kadroya geçtikten sonra sorun başladı. 120 bin personel yarı zamanlı görevlendirildi. Bu projeye iş gücü uyum projesine başvuru çok sınırlı kaldı. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen yüzde 25'i anca doldurulabildi. Bu talep eksikliklerinden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Pazartesi itibarıyla Çarşamba günü 30 bin temizlik personeli alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz."

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