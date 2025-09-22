Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Markus Gisdol'dan Beşiktaş'a övgü - Bellona Kayserispor Haberleri

        Markus Gisdol'dan Beşiktaş'a övgü

        Trendyol Süper Lig'de erteleme maçında 24 Eylül Çarşamba günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor'un teknik direktörü Markus Gisdol, "Beşiktaş, Türkiye liginin en önemli takımlarından bir tanesi" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 18:54 Güncelleme: 22.09.2025 - 18:54
        Markus Gisdol'dan Beşiktaş'a övgü!
        Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanması gereken ancak Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki maçı nedeniyle ertelenen Kayserispor - Beşiktaş karşılaşması 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

        Kayserispor takımı da bu maçın hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Teknik Direktör MarkusGisdol yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular; ısınma hareketlerinin ardından topla birlikte hazırlıklarına devam etti.

        GİSDOL'DAN BEŞİKTAŞ'A ÖVGÜ

        Beşiktaş'ın Türkiye liginin en önemli takımlarından bir tanesi olduğunu kaydeden Gisdol, "Şimdi tamamen farklı bir durumda farklı bir maç oynayacağız. 8 tane oyuncumuz eksik olacak. Beşiktaş'a karşı en iyi şekilde nasıl çözüm üretebiliriz, en iyi çözümleri nasıl bulabiliriz ona bakıyoruz. Belki şuan bazı zorluklar yaşıyor olabilir ama Beşiktaş Türkiye liginin en önemli takımlarından bir tanesi. Puan durumuna baktığımız zaman o seviyede olmasa da çok önemli bir rakip" dedi.

        "HER HAFTA FARKLI 11'LERLE SAHAYA ÇIKMAYI TERCİH ETMİYORUM"

        Takımdaki eksikliklerin sorulması üzerine Gisdol; "Tabii ki Beşiktaş ile çok karşılaştırmamız gerekiyor kendi takımımızı. Onların 5-6, hatta 8-10 oyuncusu olmasa dahi çok kuvvetli bir takım. Aslına bakarsanız ben her hafta farklı 11’lerle sahaya çıkmayı tercih eden bir antrenör değilim. Daha ziyade aynı oyuncu grubunu kullanmayı isterim. Fakat biliyorsunuz ki geçen maçta yaşadığımız sakatlıklar, ondan öncesinde olan sakatlıklar, aramıza çok geç katılan oyuncular var. Dolayısıyla şu anda bu durumdayız ve daha sabırlı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        "İLK GALİBİYETİMİZİ ALMAK İSTİYORUZ"

        Sarı-kırmızılı futbolcu Oscar Cardoso ise, taraftarları önünde ilk galibiyeti almak istediklerini ifade ederek, "Tabii ki Beşiktaş kuvvetli bir takım, biz bunun farkındayız. Biz de bu maça hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Umut ediyoruz ki onlara karşı da istekli, arzulu bir şekilde oyunumuzu gösterip kendi sahamızda oynayacağımız bu maçta ilk galibiyetimizi almak istiyoruz" diye konuştu.

        Habertürk Anasayfa