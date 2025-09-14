Habertürk
        Mahmut Cevher hastanelik oldu

        Mahmut Cevher hastanelik oldu

        Mahmut Cevher, film setinde hastanelik oldu. Cevher'in tavuktan zehirlendiği öğrenildi

        Giriş: 14.09.2025 - 14:17 Güncelleme: 14.09.2025 - 14:17
        Ünlü oyuncu zehirlendi
        Mahmut Cevher, sevenlerini korkuttu. Ünlü oyuncu, rol aldığı yeni filmin çekimleri için gittiği Çorum'da hastanelik oldu.

        Odasında yarı baygın bulunan Mahmut Cevher'in yediği tavuktan zehirlenerek fenalaştığı öğrenildi.

        Bir açıklama yapan Mahmut Cevher; "KEM film ekibine, başta Mustafa Uslu - Sinem Uslu olmak üzere yönetmenimiz Ahmet bey ve bütün ekibimize bana gösterdikleri yakınlıktan ve özellikle rahatsızlığım sırasında sağlığımla ilgili gösterdikleri hassasiyetten dolayı şükranlarımı bildiririm. Bütün arkadaşlarımın gözlerinden öpüyorum, başarılar diliyorum. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

        #Mahmut Cevher

