Mahmud Abbas: Halkımıza yönelik savaş durmalı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'ye dair açıklamalarda bulundu. Abbas "Halkımıza yönelik savaş sona ermeli." derken abluka ve Filistinlilerin aç bırakılması suçlarının güvenliği sağlamada bir araç olamayacağını ifade etti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin devleti Gazze'ye yönelik saldırılara dair açıklamalarda bulundu.
Mahmud Abbas "Halkımıza yönelik savaş sona ermeli." derken, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve insani yardım girişine izin verilmesi talebinde bulundu.
Abbas, İsrail yerleşimlerine, ilhaka ve yerleşimciler tarafından uygulanan şiddete son verilmesi gerektiğini belirtti.
Filistin Devlet Başkanı, Gazze'de savaşın sona ermesinin ardından seçimlerin yapılması konusundaki taahhütlerini yineledi.
Çoğulculuk esasına dayalı bir devlet istediklerini söyleyen Abbas, gücün barışçıl bir şekilde el değiştirmesi arzusunda olduklarını dile getirdi.
Mahmud Abbas, İsrail'e müzakere masasına oturması çağrısında bulundu.