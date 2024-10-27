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        Haberler Spor Futbol İngiltere MAÇ SONUCU: Chelsea: 2 - Newcastle United: 1 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Chelsea: 2 - Newcastle United: 1

        İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea, evinde konuk ettiği Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 19:32 Güncelleme: 27.10.2024 - 19:32
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        Chelsea, Newcastle United'ı 2 golle geçti!
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        İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'deki maçı Chelsea, 2-1'lik skorla kazandı.

        Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Nicolas Jackson ve 47. dakikada Cole Palmer attı. Newcastle United'ın tek golü 32. dakikada Alexander Isak'tan geldi.

        Chelsea, ligde Nottingham Forest beraberliği ve Liverpool yenilgisi sonrası iki maç sonra kazandı ve puanını 17'ye yükseltti. Newcastle United, 12 puanda kaldı.

        Chelsea, ligde gelecek hafta Manchester United deplasmanına gidecek. Newcastle United, sahasında Arsenal'i ağırlayacak.

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