Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.074,32 %0,61
        DOLAR 39,1884 %-0,02
        EURO 44,7905 %0,55
        GRAM ALTIN 4.228,46 %1,92
        FAİZ 44,18 %0,27
        GÜMÜŞ GRAM 41,93 %0,72
        BITCOIN 104.014,00 %-0,94
        GBP/TRY 53,0791 %0,52
        EUR/USD 1,1419 %0,63
        BRENT 65,13 %3,74
        ÇEYREK ALTIN 6.913,70 %1,92
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? Emekli aylıkları için tarih belli oldu - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? Emekli aylıkları için tarih belli oldu

        SGK'dan yapılan açıklamada "Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 11:09 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) resmi X hesabından yapılan duyuruda "Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır" denildi

        Ayrıntılar geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Bütçede konut ve kiranın payı yükseldi
        Bütçede konut ve kiranın payı yükseldi
        Araç hurdaya döndü... Yamaçtan kaya koptu!
        Araç hurdaya döndü... Yamaçtan kaya koptu!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        Yargıtay’dan flaş izin ücreti kararı
        Yargıtay’dan flaş izin ücreti kararı
        Habertürk Anasayfa