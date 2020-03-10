Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, Gençlerbirliği deplasmanı sonrasında Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Gezisinde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Podolski, "Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk´ü saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Alman futbolcunun paylaşımı futbolseverlerden yoğun ilgi gördü.