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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Son dakika LPG'ye indirim geliyor! 2 Mayıs 2024 benzin, motorin, LPG ne kadar oldu, zam var mı? - Merak Edilenler Haberleri

        LPG'ye indirim geliyor! 2 Mayıs 2024 güncel akaryakıt fiyatları

        Brent petrol ve dövizde yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 2 Mayıs gece yarısından geçerli olmak üzere LPG'ye (otogaz) indirim geliyor. Yaşanan bu gelişme, "2 Mayıs 2024 benzin, motorin, LPG ne kadar oldu, indirim veya zam var mı?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 2 Mayıs 2024 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 19:23 Güncelleme: 02.05.2024 - 19:23
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        • 1

          Akaryakıt fiyatlarında yaşanan indirim ve zam haberleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre LPG fiyatına 2 Mayıs itibarıyla indirim gelmesi bekleniyor. Peki, "2 Mayıs 2024 benzin, motorin, LPG ne kadar oldu, indirim veya zam var mı?" İşte 2 Mayıs benzin, motorin, LPG litre fiyatı...

        • 2

          LPG'YE İNDİRİM GELİYOR!

          Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, LPG'nin (otogaz) litre fiyatına 2 Mayıs Perşembe günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

        • 3

          Otogaza gelen indirimin ardından İstanbul'da LPG 20,83 TL'ye, Ankara'da 20,73 TL'ye, İzmir'de 20,37 TL'ye gerileyecek.

          LPG fiyatları, iller arasında değişkenlik gösterebilir.

          AKARYAKIT ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

          Benzin ve motorinde ise zam veya indirim gelişmesi yok.

        • 4

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,63 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,01 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 21.93 TL

        • 5

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,54 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,94 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,47 TL

        • 6

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,49 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 41,90 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 22,37 TL

        • 7

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 44,75 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 42,15 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 22,01 TL

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