Akaryakıt fiyatlarında yaşanan indirim ve zam haberleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre LPG fiyatına 2 Mayıs itibarıyla indirim gelmesi bekleniyor. Peki, "2 Mayıs 2024 benzin, motorin, LPG ne kadar oldu, indirim veya zam var mı?" İşte 2 Mayıs benzin, motorin, LPG litre fiyatı...