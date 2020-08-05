Reuters

TL likiditenin son bir yılda atılan adımlarla neredeyse yok olma noktasına geldiği Londra swap piyasasında gecelik TL faizi dün yüzde 1,050'ye yükseldikten sonra bugün yüzde 38 seviyesine kadar geriledi.

Swap faizi en son tam gün işlem olan 29 Temmuz'da yüzde 6.8, 30 Temmuz'da ise yüzde 30 seviyesindeydi. Likidite sıkışıklığı nedeniyle piyasada bulamadığı likiditeyi Türk varlıklarını elden çıkararak aşmak isteyen yabancıların satışıyla BIST-100 endeksi dün sert düşmüştü. Satış baskısı CDS ve tahvil bono piyasasında da gerçekleşmişti.