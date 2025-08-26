Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Letonya Nerede? Letonya Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

        Letonya Nerede? Letonya Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

        Üç Baltık ülkesinden biri olan Letonya, Doğu Avrupa'nın kuzeyinde yer alır. Letonya, Baltık bölgesinin en güzel ülkelerinden biri kabul edilir. Tarihi, doğal güzellikleri ve zengin kültürü ile dikkat çeken Letonya, coğrafi konumu ile de stratejik bir öneme sahiptir. Peki, Letonya nerede, Letonya hangi kıtada, Letonya komşu ülkeleri hangileridir, Letonya'nın başkenti neresi? Letonya'nın coğrafi konumuyla ilgili merak ettiğiniz her soruya yazımızda yanıt bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 11:21 Güncelleme: 26.08.2025 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Letonya Nerede?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Letonya Nerede?

        Letonya nerede sorusu birçok gezgin veya coğrafyaya ilgi duyan kişi tarafından merak ediliyor. Bu ülke, Kuzey Avrupa’da Baltık Denizi’nin doğu kıyısında yer alıyor. Dolayısıyla Letonya için üç Baltık ülkesinden biri ifadesini kullanıyoruz. Letonya, coğrafi konumu sayesinde hem Avrupa hem de Baltık bölgesinin önemli ülkelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yemyeşil ormanları, geniş nehirleri ve tarihi şehirleri ile adından söz ettiren ülke hem turistik hem de stratejik açıdan dikkat çekiyor. Ülkenin konumu ile ilgili daha çok detay vermek gerekirse eğer Letonya’nın Kuzey Avrupa’nın kuzeydoğusunda bulunduğunu söyleyebiliriz. Baltık Denizi’nin de doğusunda konumlanmış olan bu ülke, kuzeyde Estonya, güneyde Litvanya, doğusunda ise Rusya ve Belarus ile komşudur. Bu coğrafi konumu, Letonya’yı hem Avrupa Birliği hem de NATO gibi uluslararası organizasyonların önemli bir parçası yapar.

        REKLAM

        Letonya Hangi Kıtada?

        Letonya nerede sorusunun bir parçası da elbette Letonya hangi kıtada sorusudur. Bu ülke, coğrafi olarak Avrupa kıtasında yer alır. Avrupa’nın kuzeydoğu kesiminde bulunan ve Baltık ülkeleri grubunda yer alan Letonya, bulunduğu bölgenin önemli isimlerinden biri kabul edilir. Letonya’nın sahip olduğu konumun en büyük avantajlarından biri bu ülkenin üye olduğu topluluklardır. Letonya, hem Avrupa Birliği hem de NATO gibi uluslararası toplulukların aktif üyelerindendir. Ülke Avrupa Birliği üyeliği sayesinde siyasi anlamda olduğu kadar ekonomik açıdan da Avrupa ile sıkı ilişkiler içerisindedir. Binlerce göl ve ormana ev sahipliği yapan Letonya’nın bulunduğu coğrafi konumun bir diğer avantajı da ülkenin doğal güzellikleri… Sahip olduğu kıyı şeridi de bu listeye eklenince oldukça dikkat çekici bir ülke karşımıza çıkıyor. Peki birçok alanda adından söz ettiren Letonya komşu ülkeleri kimler?

        Letonya Komşu Ülkeleri

        Letonya komşu ülkeleri dediğimizde karşımıza dört isim çıkıyor. Birçok alanda olduğu gibi sınır komşuları açısından da stratejik öneme sahip olan ülkenin toplamda dört komşusu bulunuyor. Ülkenin kara sınırına sahip olduğu komşu ülkeleri şu şekilde sıralanabilir…

        • - Kuzeyinde Estonya: Letonya’nın kuzeyinde yer alan Baltık ülkesidir. Bu iki ülke arasında tarihsel ve kültürel bağlar güçlüdür.
        • - Güneyinde Litvanya: Letonya’nın güneyinde bulunan bir diğer Baltık ülkesidir. Letonya ile Litvanya arasında sıkı ekonomik ve diplomatik ilişkiler vardır.
        • - Doğusunda Rusya: Letonya’nın doğusunda yer alan büyük bir ülkedir. Letonya-Rusya sınırı, tarih boyunca çeşitli siyasi ve güvenlik meselelerine konu olmuştur.
        • - Güneydoğusunda Belarus: Letonya’nın güneydoğusunda bulunan bu ülke ile de kara sınırına sahiptir.

        Ayrıca Letonya’nın batısında Baltık Denizi’nin bulunduğunu da hatırlatalım. Bu durum, ülkenin deniz ticareti ve deniz ulaşımı açısından önemli bir konuma sahip olmasını sağlar.

        REKLAM

        Letonya Başkenti

        Letonya başkenti, aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olma özelliğini de taşıyan Riga şehridir. Başkent Riga, Baltık Denizi kıyısında yer alır. Bu şehrin tarihi 13. yüzyıla kadar uzanır. Bu anlamda köklü şehirlerden de biridir. Riga için hem ekonomik hem de kültürel anlamda Letonya’nın kalbi demek doğru olacaktır. Riga, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer aldığı için ziyaretçilerin ilgisini çeken şehirlerin başında gelir. Şehirde, Art Nouveau mimarisi ve ortaçağdan kalan bazı yapılar oldukça yaygındır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        Musk, OpenAI ve Apple'a dava açtı
        Musk, OpenAI ve Apple'a dava açtı
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        Fethiye'de evlendiler
        Fethiye'de evlendiler
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Suriye Lirası'nda 'yeniden doğuş'
        Suriye Lirası'nda 'yeniden doğuş'
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        Trump Pentagon'u yeniden 'karanlık çağ'a mı taşıyor?
        Trump Pentagon'u yeniden 'karanlık çağ'a mı taşıyor?
        Habertürk Anasayfa