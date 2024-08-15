Lamine Yamal'ın babasına bıçaklı saldırı!
Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın 17 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal'ın babası ölümden döndü. Yamal'ın babası Mounir Nasraoui'nin İspanya'da bir otoparkta bıçaklı saldırıya uğradığı belirtildi.
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Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, Barcelona'ya bağlı Mataró ilçesinde bir otoparkta bıçaklandı.
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İspanya basınından La Vanguardia'nın aktardığı bilgilere göre, Nasraoui, bıçaklanmasının ardından Can Ruti de Badalona Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen Yamal'ın babasının tedavisinin evde devam edeceği belirtildi.
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İspanyol polisi, bıçaklı saldırının, olay yerinde daha önce gerçekleşen ve henüz nedeni bilinmeyen bir kavgayla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ancak, saldırının detayları hala netleşmedi.
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Olayın ardından Nasraoui, hastanede tedavi altına alındı ve ciddi yaralanmalarına rağmen daha sonra taburcu edildi. Relevo'nun haberine göre evinde dinlenen Nasraoui'nin en kısa sürede tamamen iyileşmesi bekleniyor.
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YAMAL AİLESİ ŞOK İÇİNDE
Bu saldırı, Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal ve ailesi için büyük bir şok yarattı. Yamal'ın babasının yaşadığı bu talihsiz olay, futbol dünyasında da büyük yankı uyandırdı.
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