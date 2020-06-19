Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB),mayıs ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 22.22 artarak 2 bin 813'ten 3 bin 438'e çıktı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 23.32 arttı ve 513 oldu. Nisanda kapanan şirket sayısı 416 idi.
Mayısta geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 48.46, kapanan şirket sayısı yüzde 41.57 azaldı.
3'TE 1'i İSTANBUL'DA
Söz konusu ayda kurulan toplam 3 bin 479 şirket ve kooperatifin yüzde 84.82'sini limited şirket, yüzde 14'ünü anonim şirket, yüzde 1,18'ini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 33'ü İstanbul'da, yüzde 8,94'ü Ankara'da, yüzde 7.42'si İzmir'de kuruldu. Bu ay Iğdır'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.
Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 1318'i ticaret, 593'ü imalat ve 399'u inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 658'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 323'ü inşaat, 192'si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.
Mayısta kapanan şirket ve kooperatiflerden 188'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 73'ünün inşaat, 56'sının imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.
Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 542'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 181'inin ulaştırma ve depolama, 156'sının imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!