Küresel piyasalarda gözler ABD ve Çin'in ticaret görüşmelerinde

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında tarife restleşmeleriyle başlayan ticari gerginliklerin kalıcı olarak giderilmesi için tarafların Londra'da bir araya gelerek başlattığı ticaret görüşmeleri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, konuya ilişkin haberler akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, görüşmelerde nadir toprak elementleri ihracatı ile bazı stratejik teknolojilerdeki kısıtlamaların ele alınmasının beklendiğini ifade etti.

REKLAM advertisement1

"Çin ile çok iyi gidiyoruz"

ABD tarafını temsil eden Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmenin "güzel" geçtiğini söylerken, Ticaret Bakanı Howard Lutnick de toplantıyı "verimli" olarak nitelendirdi.

REKLAM

ABD Başkanı Donald Trump'ın da ticaret görüşmelerine yönelik açıklamaları yakından takip edilirken, Trump, Çinli yetkililerle Londra'da yapılan ticaret görüşmelerinden iyi haberler aldığını ifade etti.

Trump, Çin ile çok iyi gittiklerini belirterek, ABD'li şirketlerin Çin'e açılmasını istediklerini kaydetti. Trump, Çin'e yönelik ihracat kontrollerinin kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik soruya ise "Göreceğiz." yanıtını verdi.

Analistler, olumlu gelen haber akışının piyasalardaki risk iştahını artırdığını söyledi.

Los Angeles protestoları devam ediyor ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla geçen hafta başlayan gösteriler devam ederken bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor. ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınırken, Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamıştı. ABD Hazine Bakanı Bessent de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sınır güvenliği ekonomik güvenliktir. Los Angeles'taki şiddetli isyanlar bunu tartışmasız bir şekilde açık hale getirdi." ifadesini kullandı. REKLAM ABD'de endeks vadeli kontratlar pozitif seyrediyor Bu gelişmelerle dün New York Borsası'nda Nasdaq endeksi yüzde 0,31 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,09 yükselirken Dow Jones endeksi yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise pozitif başladı. Kurumsal tarafta, iki halka açık şirkete bölüneceğini duyuran ABD'li iletişim ve eğlence şirketi Warner Bros. Discovery'nin hisseleri yaklaşık yüzde 3 geriledi. Geliştirici etkinliği WWDC'de işletim sistemi güncellemeleriyle yapay zeka alanındaki yeniliklerini tanıtan Apple'ın hisseleri de yüzde 1,2 düştü.

Çip şirketi Qualcomm'un hisseleri ise İngiltere merkezli Alphawave Semi'yi yaklaşık 2,4 milyar dolara satın almak üzere anlaşma yaptığını açıklaması sonrasında yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı. Tahvil piyasalarında dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 3 baz puan azalışla yüzde 4,48 seviyesine geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda ise yüzde 4,49 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise yeni günde yüzde 0,2 yükselişle 99,2 seviyesinde bulunurken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 66,8 dolardan alıcı buluyor. REKLAM Tarifeler cephesindeki olumlu haber akışıyla gerileyen altının ons fiyatı şu dakikalarda yüzde 0,6 azalışla 3 bin 307 dolardan işlem görüyor. Avrupa, ABD ve Çin görüşmelerini yakından izliyor Avrupa tarafında, bugün de devam edecek ticaret görüşmeleri yakından takip ediliyor. Bölgede jeopolitik gelişmeler de piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte başkent Londra'da yaptıkları görüşmede, NATO'nun, müttefiklerin istikrar ve güvenliği sağlamadaki önemini ve gelecekteki finansman önerilerini ele aldı.

Dün Almanya'da DAX 40 yüzde 0,54, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif başladı. Asya borsaları alıcılı seyrediyor Asya tarafında ABD ve Çin'in ticaret müzakerelerine yönelik artan iyimserliklerin etkisiyle alıcılı bir seyir öne çıkarken, tarafların açıklamaları yatırımcıların odağında bulunuyor. REKLAM Ticaret savaşlarının şiddetlenmeyeceği beklentisi bölge genelinde risk iştahını artırırken, görüşmelerde ABD'nin Çin'e uyguladığı bazı teknolojik ürünlerdeki kısıtlamaların da masaya yatırılması bekleniyor. Öte yandan, Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato, bugün yaptığı açıklamada, hükümetin piyasa katılımcılarıyla yakın iletişim halinde olarak uygun borç yönetim politikaları uygulayacağını söyledi. Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükseldi. Kurban Bayramı sonrasında yurt içi piyasalar bugün açılıyor Geçen hafta cuma günü ve dün yurt içi piyasalarda Kurban Bayramı Tatili sebebiyle işlemler gerçekleşmedi. Perşembe günü yarım gün gerçekleşen işlemlerde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kazanarak 9.486,56 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 yükselişle 39,2790'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 39,2830'dan işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveninin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.