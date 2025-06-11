Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde

Dünya genelinde ABD'nin başta Çin olmak üzere ticaret ilişkisi yürüttüğü ülkelerle yaşadığı gerilimler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dün ABD ile Çin'in üst düzey yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerden alınan olumlu sinyaller piyasalardaki stresin azalmasına yardımcı olurken bu durum pay piyasalarının yükselmesini sağladı.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Çin'in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, iki ülkenin Cenevre'de varılan ticaret mutabakatı temelinde bir çerçeve üzerinde anlaştıklarını kaydetti. Müzakerelerde varılan anlaşmaların içeriğinin tarafların ülke liderlerinin onayının ardından duyurulması bekleniyor.

Analistler, söz konusu açıklamaların dünyanın en büyük iki ekonomisinin ticaret konularında uzlaşma sağlayabileceğine dair iyimserlikleri artırdığına işaret ederek, sık değişen politikalardan ötürü yatırımcıların somut bir anlaşmayı beklediğini ifade etti.

ABD Temyiz Mahkemesi, temyiz süreci devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük vergilerinin yürürlükte kalabileceğine karar verdi. Bu durum Trump'ın "Kurtuluş Günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da duyurduğu tarifeleri uygulayabileceği anlamına gelirken, mahkeme bir sonraki dava görüşmesini 31 Temmuz'a erteledi.

Bu gelişmelerle dün New York Borsası'nda S&P 500 endeksi yüzde 0,55, Nasdaq endeksi yüzde 0,63 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise negatif başladı.

Emtia tarafında ise altının ons fiyatı yeni günde yüzde 0,5 artışla 3 bin 340 dolardan satılırken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 yükselişle 66,4 dolardan alıcı buluyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi son 3 iş gününde yüzde 4,46'ya kadar geriledi. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 yükselişle 99,1 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda bu yıl 2 faiz indirimine gidileceğine yönelik fiyatlamaların hala güçlü olduğunu hatırlatan analistler, tahvil piyasalarındaki alış ağırlıklı seyrin sınırlı da olsa devam ettiğini belirtti.

Analistler, tarifelerin enflasyonla mücadelede bugüne kadar sağlanan kazanımları tehlikeye atabileceğini belirterek, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinden alınacak sinyallerin önemli olduğunu söyledi.

Tarife gerilimleri küresel ölçekte başlıca belirsizlik kaynağı olmayı sürdürürken, bu durumun başta enflasyon olmak üzere ekonomiye dair birçok temel göstergeyi etkileyebileceğine yönelik değerlendirmeler öne çıkıyor.

Euro Bölgesi'nin büyüme beklentisi yüzde 1'den 0,7'ye çekildi

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir hakim olurken, ABD-Çin görüşmelerine dair gelişmeler yakından takip edildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Çin Merkez Bankası'nda (PBoC) düzenlenen konferansta, zorlayıcı ticaret politikalarının finansal dengesizlikleri çözmede başarısız olduğunu ve tüm tarafların gerilimleri çözmek için politika ayarlamalarını göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

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ECB üyesi Boris Vujcic de verdiği röportajda, Bankanın bir sonraki faiz hamlesini görüşmek için en azından eylül ayına kadar beklemeleri gerektiğini söyledi.

Öte yandan Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun haziran sayısını yayımladı. Buna göre Euro Bölgesi ekonomisinin büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 1'den 0,7'ye ve gelecek yıl için yüzde 1,2'den 0,8'e indirildi. Bölgenin 2027'de yüzde 1 büyüyeceği tahmin edildi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,77 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,63 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar da yeni güne karışık başladı.