Küresel piyasalarda gözler ABD'de

ABD'de yeniden başkan seçilen Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, Trump'ın kabinede görev vereceği isimleri açıklamaya başlaması, siyasi belirsizliklerin sınırlı da olsa giderilmesine yardımcı oldu.

Trump, Hazine Bakanlığı için Amerikalı yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday gösterdi. Bessent'in dünyanın önde gelen uluslararası yatırımcılarından, jeopolitik ve ekonomik stratejistlerinden biri olarak büyük saygı gördüğünü belirten Trump, Bessent'in hikayesinin "Amerikan Rüyası"nın bir örneği olduğunu aktardı.

Bununla birlikte, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimle artan jeopolitik risklerin güç kazanmaya devam etmesi, savaşın gıda ve enerji başta olmak üzere sektörel yansımaları enflasyonist baskıları canlı tutarak risk algısının yükselmesine neden oluyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ekimde aylık bazda yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda yüzde 2,8 ile 6 ayın en yüksek artışını gösterdi.

Geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD ekonomisi, tüketici harcamalarındaki artışın da etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 ile tahminlere paralel büyürken, ülkede kişisel tüketim harcamaları, ekimde aylık yüzde 0,4 arttı.

Bu dönemde çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel bir seyir izledi.

Analistler, bir yandan Fed'in para politikasında ihtiyatlı duruşu sürdüreceği, bir taraftan da ABD'de ikinci kez başkan seçilen Trump'ın uygulamayı planladığı tarifelerin ekonomiye yansımalarına ilişkin belirsizliklerin risk iştahını etkilediğini kaydetti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) küresel ekonomik görünüme ilişkin geçen hafta yayımladığı raporunda, küresel ekonominin 2025 yılına nispeten iyi bir konumda başlayacağını bildirdi. Raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,3 ve gelecek yıl yüzde 3 büyümesinin beklendiği kaydedilirken, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 ve gelecek yıl yüzde 2 büyümesinin tahmin edildiği vurgulandı.

ABD'de indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı Efsane Cuma (Black Friday) nedeniyle perakende satışların ve perakende şirketlerin hisselerinin yatırımcıların odağında olduğunu belirten analistler, ABD Ulusal Perakendeciler Birliği'nin (NRF) verilerine göre bu yıl Şükran Günü'nden Siber Pazartesi'ye kadar 183,4 milyon kişinin alışveriş yapmasının beklendiğini kaydetti.

ABD'de Şükran Günü nedeniyle perşembe günü kapalı olan, dün ise yarım gün işlem görülen pay piyasalarında geçen hafta pozitif bir seyir izlendi.

Bu gelişmelerle, haftalık bazda S&P 500 endeksi yüzde 1,06, Nasdaq endeksi yüzde 1,13 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,96 yükseldi.

Avrupa borsalarında, Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin devam etmesiyle geçen hafta karışık bir seyir izlenirken, yeni haftada gözler Avro Bölgesi'nde büyüme ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasına çevrildi.

Gelecek hafta pazartesi imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), salı günü JOLTS açık iş sayısı, çarşamba ADP özel sektör istihdamı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması, hizmet sektörü PMI, Fed'in Bej Kitap raporu, perşembe dış ticaret dengesi ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma günü ise istihdam raporu verileri takip edilecek.

Geçen hafta açıklamalarda bulunan Lagarde, Avrupa'nın siyasi liderlerine gümrük vergileri konusunda Donald Trump'la iş birliği yapma ve ABD'de üretilen daha fazla ürünü satın alma çağrısında bulundu. Lagarde, sert bir ticaret savaşının küresel ekonomik büyümeyi yok etme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

ECB Başekonomisti Philip Lane hafta içinde yaptığı konuşmada, ekonomiyi desteklemek için para politikasının çok uzun süre kısıtlayıcı kalmaması gerektiğini ifade ederek, aksi takdirde ekonominin yeterince büyüyemeyeceğine ve bu kez de düşük enflasyon sorununun ortaya çıkabileceğine işaret etti.

ECB üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau ise bankanın aralık ayında daha büyük bir faiz indirimi için seçeneklerini açık tutması gerektiğini ve politika faizinin büyümeyi teşvik edecek bir seviyeye düşebileceğini söyledi.