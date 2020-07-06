Çin'in koronavirüs salgınından ekonomik olarak toparlanmaya başlaması küresel piyasalara moral verdi. ABD'de artan koronavirüs vakalarına rağmen yüksek likidite ve teşvik paketleri risk iştahındaki artışı destekledi.
Asya borsalarında yaşanan sert yükselişlerin ardından ABD borsaları da yükselişle açıldı. Nasdaq 10 bin 369 puanla yeni bir rekor seviyeye ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Nasdaq'ın yeni rekorunu paylaştı.
https://twittr.com/realDonaldTump/status/1280134205696094208?s=20
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020
Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarına rağmen iyi gelen ekonomik verilerin etkisiyle geçen haftayı pozitif bir seyirle kapatmıştı. Endeksler, yeni haftaya da yükselişle başladı. Çin'de Şanghay Endeksi yüzde 5.7 yükseldi. Bu 2015 yılından buyana görülen en sert yükseliş oldu.
Japonya'da Nikkei Endeksi yüzde 1.8, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 3.8 prim yaptı. Güney Kore'de Kospi yüzde 1.6. Hindistan'da Sensex yüzde 1.4 değer kazandı.
AVRUPA BORSALARINDA YÜKSELİŞLER YÜZDE 2'YE YAKLAŞTI
Avrupa borsalarından İngiltere'de FTSE 100 yüzde 1.7, Almanya'da DAX yüzde 1.6, Fransa'da CAC 40 yüzde 1.6 yükseldi.
NASDAQ'TAN YENİ REKOR
Wall Street'te S&P 500 yüzde 1.3, Dow Jones yüzde 1.3, Nasdaq yüzde 1.6 yükseldi. Nasdaq 10 bin 369 puanla yeni bir rekor seviyeye ulaştı.
BORSA İSTANBUL YÜZDE 2 YÜKSELDİ
Borsa İstanbul 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1.79 değer kazandı. İkinci yarıda kazanım yüzde 2'nin üzerine çıktı.
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